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الإمارات

علي بن حرمل: علاقات الإمارات والسعودية تاريخية

علي بن حرمل
24 سبتمبر 2022 01:57

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة جامعة أبوظبي، أن الاحتفال باليوم الوطني السعودي الثاني والتسعين، مناسبة غالية يعبر من خلالها أبناء وبنات الإمارات عن اعتزازهم بروابط الأخوة التي تجمعنا بالأشقاء في المملكة، كما يترجم مكانة مرموقة لعلاقات البلدين الشقيقين، وهي علاقات تاريخية تزدهر وتنمو إلى الأمام بما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وولي عهده.
وأضاف: احتفال الإمارات بهذه المناسبة الغالية إنما يعكس دلالات عميقة لوشائج الأخوة وعلاقة فريدة جذورها ضاربة في أعماق التاريخ وفروعها إلى السماء تنمو كل يوم وتزدهر محبة وأخوة وتآلفاً، وليست غريبة علينا هذه المشاعر الصادقة التي يكنها جميع أبناء وبنات الإمارات لإخوانهم في المملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وحكومة وشعباً، فالعلاقات بين الشعبين الشقيقين تُقدِّمُ نموذجاً يُحتذى به للعلاقات العربية- العربية.

علي بن حرمل
الإمارات
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