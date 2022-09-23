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في دبي.. أجواء احتفالية باليوم الوطني السعودي و«الأخضر» يكسو البوابات الذكية

إضاءة البوابات الذكية بالأخضر
24 سبتمبر 2022 02:04

دبي (الاتحاد)

استقبل مأمورو جوازات الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في مطارات دبي الزوار السعوديين القادمين إلى الإمارات بالورود والأعلام والقهوة العربية والهدايا التذكارية تجسيداً لطبيعة العلاقات المميزة بين الشعبين التي تجمعهما روابط الدين واللغة والدم، والتاريخ، والعادات، والتقاليد.

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وتضمنت الأجواء الاحتفالية أيضاً إضاءة البوابات الذكية بالأخضر وتوزيع بطاقة سعادة من «شركة» دو «التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة» على المغادرين والقادمين، كما زين شعار اليوم الوطني السعودي الـ 92 وختم يحمل عبارة (#الإمارات _ السعودية معا أبداً) جوازات سفر السعوديين، فيما يصدح النشيد الوطني السعودي في المطار بأجواء تشوبها الفرح والإيجابية.

وأكد الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، عمق العلاقات مع المملكة السعودية الشقيقة التي صنعتها قيادات الدولة وحكام الإمارات، رعاهم الله، متبوعة بمدى قرب الشعبين الشقيقين لبعضهما البعض، ومتوجة بحسن الضيافة الدائم والترحيب الدافئ والابتسامة الصادقة بالمسافرين السعوديين وكأنهم في وطنهم الثاني.

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