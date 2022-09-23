عمار النعيمي يترأس اجتماع مجلس أمناء «حميد بن راشد الخيرية»

عجمان (وام)

ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، الاجتماع الثاني لمجلس أمناء المؤسسة لعام 2022 الذي عقد في ديوان الحاكم.

في بداية الاجتماع، رفع سمو ولي عهد عجمان عظيم شكره وامتنانه إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، راعي مؤسسة حميد بن راشد الخيرية، على الثقة التي أولاها سموه لأعضاء مجلس أمناء المؤسسة بإعادة تعيينهم كأعضاء للمجلس للدورة الثانية. وثمّن سموه الدعم والاهتمام من صاحب السمو حاكم عجمان لمسيرة العمل الخيري والإنساني في الإمارة، وعلى الرعاية التي يوليها لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، مما مكنها من تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، واستدامة العمل الخيري وتنوع مبادراته وتطوير وسائله وآلياته برؤية واضحة، شاكراً لسموه الدعم الكبير للمؤسسة ولمهامها، والمتابعة المستمرة لما تحققه من إنجازات في سبيل الارتقاء بالأسرة المواطنة المتعففة والمعوزة، وتوفير الإمكانيات كافة لإنجاح تلك المشاريع، بما يسهم في دعم واستقرار تلك الأسر بمختلف المناطق في إمارة عجمان.

كما هنأ سموه أعضاء مجلس الأمناء على ثقة صاحب السمو حاكم عجمان بإعادة تعيينهم، مؤكداً أهمية الدور المنوط بمجلس الأمناء لمواصلة دعم وتطوير مسيرة المؤسسة.. متمنياً لهم كل التوفيق والسداد. وأثنى سموه على جهود أسرة مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية وبرامجها المخصصة للأعمال الإنسانية والمشاريع التي نفذتها لدعم الأسر المعوزة والمستحقة والتي ساهمت في دعم مسيرة العمل الخيري في إمارة عجمان، وما تقوم به المؤسسة من مبادرات على مدار العام.

واطلع سموه وأعضاء المجلس على تقرير مكتب التدقيق الخارجي للسنة المالية 2021 وأهم توصيات المكتب. واستعرض المجلس التقرير نصف السنوي للمؤسسة، حيث بلغ إجمالي المصروفات خلال النصف الأول من عام 2022 أكثر من 34 مليون درهم، واستفاد منها أكثر من 8000 مستفيد، وأكد المجلس ضرورة تسريع وتيرة العمل على مشروع سياسة المساعدات الخاصة بالمؤسسة، وضرورة شمولها جميع احتياجات المواطنين. كما اطلع سموه على التقرير نصف السنوي لمركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم، حيث بلغ عدد المنتسبين للمركز خلال العام الجاري /2283/ طالباً وطالبة، وناقش المجلس مقترح إعادة فتح حلقات المساجد، ووجه سموه بأن يكون وفق خطة مدروسة، وفي المناطق عالية الكثافة السكانية، وأن تكون العودة بالتدرج، مع استمرار المركز بتقديم خدماته عن طريق منصة التعليم عن بُعد. ووقف المجلس على مقترح تطوير الهيكل التنظيمي لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، ووجّه سموه المؤسسة بعمل تحليل شامل للوضع الحالي بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية في حكومة عجمان، بما يضمن تغطية جميع تخصصات المؤسسة.

كما وجّه سمو ولي عهد عجمان بإضافة وقف جديد للمؤسسة في منطقة المنامة بعجمان، وافتتاح فرع لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية ضمن مبنى سند في منطقة مصفوت، وتغيير المسمى السابق من مركز التنمية الريفية إلى مؤسسة حميد بن راشد النعيمي فرع مصفوت.