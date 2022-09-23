«مجالس الشركاء» لاستشراف المستقبل في عجمان

عجمان (الاتحاد)

نظمت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، سلسلة مجالس بعنوان «استشراف المستقبل»، على مدار يومين متتاليين، التقت خلالها بشركائها في القطاعات الحيوية المتضمنة لمؤسسات التعليم والجهات الرائدة في مجال الصحة والبيئة، ومجال الإسكان وتطوير البنية التحتية.

وقال عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، إن الدائرة تسعى وبتوجيهات مباشرة من الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس الدائرة، لمد أواصر التنسيق المتبادل مع كافة الجهات والدوائر والمؤسسات وشركاء النجاح، لافتاً إلى أن اللقاءات المتواصلة تبرهن على اهتمام القيادة بضمان التعاون والتكامل لتعزيز جاهزية جميع المؤسسات للمستقبل، والتنسيق المتبادل لاجتياز التحديات المستقبلية ورفع الأداء والجاهزية، فيما يصب في تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في استدامة العمليات والأداء المؤسسي. وأضاف أن استشراف المستقبل يعد قضية مهمة تلقي بظلالها على كافة نواحي الحياة، ما يستوجب الجهوزية الاستباقية من خلال عملية منهجية منظمة تشتمل على المنهجيات والنظريات النوعية، وعليه ارتأت الدائرة عقد اجتماعات مع شركائها في القطاعات المتنوعة لتحديد السياسات وإعداد السيناريوهات التي تساهم في الوصول لحلول الابتكارية واغتنام الفرص في ظل المتغيرات المتلاحقة وسط عالم متسارع.

وتضمنت المجالس في يومها الأول، مجلس مستقبل النفايات ومجلس مستقبل السلامة الغذائية في الإمارة، بالإضافة إلى مستقبل استدامة البيئة البحرية والثروة السمكية، وفي يومها الثاني على مجلس مستقبل الوظائف، والذي استعرض مبادرات الدائرة وشركائها من مؤسسات التعليم، فيما ألقى مجلس مستقبل الإسكان الضوء على المشاريع التي تواكب الاحتياجات السكنية المتنوعة والمتزايدة.