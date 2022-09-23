انطلاق «ميدام 2022» للأمراض الجلدية والتجميل بدبي

دبي (وام)

انطلقت في دبي أمس فعاليات مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط الدولي السابع للأمراض الجلدية وطب التجميل «ميدام 2022» بمشاركة وحضور نحو 2200 طبيب ومتخصص في أمراض الجلد والتجميل من المنطقة والعالم. وأقيم المؤتمر - الذي يستمر ثلاثة أيام في فندق «انتركونتننتال فيستيفال سيتي» - تحت رعاية جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية.

وقال الدكتور خالد النعيمي رئيس المؤتمر إن هذا الحدث أصبح منذ انطلاقته الأولى قبل سبع سنوات أحد أهم وأكبر مؤتمرات الأمراض الجلدية يحضره ممثلون عن الصحة العالمية وكافة رؤساء جمعيات الأمراض الجلدية على مستوى العالم.. لافتاً إلى أن المؤتمر سيشهد على مدى أيامه الثلاثة تقديم 183 محاضرة و54 ورشة عمل علمية بمشاركة 207 محاضرين محليين وإقليميين ودوليين من خلال ستة برامج علمية متوازية سيتم خلالها إطلاق مجموعة من الأدوية والأجهزة وطرق العلاج الحديثة إضافة إلى أهم الأبحاث العلمية في مجال طب الجلدية والتجميل.

من جانبه أكد عبدالله بن سوقات المدير التنفيذي لجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية خلال كلمته في المؤتمر أن الاهتمام بالارتقاء بالبحث العلمي والتعليم الطبي المستمر في القطاع الطبي يأتي على رأس أولويات جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية حيث يترجم هذا الاهتمام إلى مجموعة من الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها الجائزة من خلال مراكزها الخمسة بما فيها مركز الجوائز ومركز دعم البحوث العلمية والمركز العربي للدراسات الجينية ومركز المطبوعات والنشر ومركز التعليم الطبي المستمر.

وقال حسام شاهين رئيس قطاع الشراكات مع القطاع الخاص لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن هناك اليوم أكثر من 100 مليون شخص حول العالم ممن أجبروا على الفرار من ديارهم بسبب الحروب والاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان والآثار المرتبة عن التغير المناخي وهو أعلى رقم تشهده المفوضية على الإطلاق منذ إنشائها.

بدوره، قال أكد الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط إن مؤتمر «ميدام» يعد أحد أكثر التجمعات تأثيرًا حيث يستقطب خبراء الأمراض الجلدية في جميع أنحاء العالم.

وعلى هامش الافتتاح تم اختيار الدكتور العراقي مؤيد اليازجي للحصول على جائزة الرواد من قبل المؤتمر وذلك لمساهمته لأكثر من ستة عقود في تطوير وتحسين مجال طب الأمراض الجلدية والتناسلية ونشره مئات الأوراق الطبية البحثية فضلا عن إنجازاته العلمية الفريدة التي تم على أثرها الاعتراف به كواحد من أهم الخبراء الطبيين في جميع أنحاء العالم.