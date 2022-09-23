السبت 24 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

انطلاق «ميدام 2022» للأمراض الجلدية والتجميل بدبي

انطلاق «ميدام 2022» للأمراض الجلدية والتجميل بدبي
24 سبتمبر 2022 01:58

دبي (وام)

أخبار ذات صلة
راميرو: كرة الإمارات تحتاج إلى «الجماعية»
عبدالله بن زايد يلتقي المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة

انطلقت في دبي أمس فعاليات مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط الدولي السابع للأمراض الجلدية وطب التجميل «ميدام 2022» بمشاركة وحضور نحو 2200 طبيب ومتخصص في أمراض الجلد والتجميل من المنطقة والعالم. وأقيم المؤتمر - الذي يستمر ثلاثة أيام في فندق «انتركونتننتال فيستيفال سيتي» - تحت رعاية جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية. 
وقال الدكتور خالد النعيمي رئيس المؤتمر إن هذا الحدث أصبح منذ انطلاقته الأولى قبل سبع سنوات أحد أهم وأكبر مؤتمرات الأمراض الجلدية يحضره ممثلون عن الصحة العالمية وكافة رؤساء جمعيات الأمراض الجلدية على مستوى العالم.. لافتاً إلى أن المؤتمر سيشهد على مدى أيامه الثلاثة تقديم 183 محاضرة و54 ورشة عمل علمية بمشاركة 207 محاضرين محليين وإقليميين ودوليين من خلال ستة برامج علمية متوازية سيتم خلالها إطلاق مجموعة من الأدوية والأجهزة وطرق العلاج الحديثة إضافة إلى أهم الأبحاث العلمية في مجال طب الجلدية والتجميل. 
من جانبه أكد عبدالله بن سوقات المدير التنفيذي لجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية خلال كلمته في المؤتمر أن الاهتمام بالارتقاء بالبحث العلمي والتعليم الطبي المستمر في القطاع الطبي يأتي على رأس أولويات جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية حيث يترجم هذا الاهتمام إلى مجموعة من الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها الجائزة من خلال مراكزها الخمسة بما فيها مركز الجوائز ومركز دعم البحوث العلمية والمركز العربي للدراسات الجينية ومركز المطبوعات والنشر ومركز التعليم الطبي المستمر. 
وقال حسام شاهين رئيس قطاع الشراكات مع القطاع الخاص لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن هناك اليوم أكثر من 100 مليون شخص حول العالم ممن أجبروا على الفرار من ديارهم بسبب الحروب والاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان والآثار المرتبة عن التغير المناخي وهو أعلى رقم تشهده المفوضية على الإطلاق منذ إنشائها.
بدوره، قال أكد الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط إن مؤتمر «ميدام» يعد أحد أكثر التجمعات تأثيرًا حيث يستقطب خبراء الأمراض الجلدية في جميع أنحاء العالم.
وعلى هامش الافتتاح تم اختيار الدكتور العراقي مؤيد اليازجي للحصول على جائزة الرواد من قبل المؤتمر وذلك لمساهمته لأكثر من ستة عقود في تطوير وتحسين مجال طب الأمراض الجلدية والتناسلية ونشره مئات الأوراق الطبية البحثية فضلا عن إنجازاته العلمية الفريدة التي تم على أثرها الاعتراف به كواحد من أهم الخبراء الطبيين في جميع أنحاء العالم.

دبي
الإمارات
ميدام
مؤتمر الشرق الأوسط للأمراض الجلدية وطب التجميل
آخر الأخبار
زيلينسكي يحضّ العالم على إدانة «الاستفتاءات الزائفة»
عربي ودولي
زيلينسكي يحضّ العالم على إدانة «الاستفتاءات الزائفة»
اليوم 08:27
السمكة هي من نوع قرش "الغولبن"
دنيا
صياد يعثر على كائن بحري غريب
اليوم 09:44
عاصفة تهدد عملية إطلاق الصاروخ العملاق إلى القمر
عربي ودولي
عاصفة تهدد عملية إطلاق الصاروخ العملاق إلى القمر
اليوم 12:24
راميرو: كرة الإمارات تحتاج إلى «الجماعية»
الرياضي
راميرو: كرة الإمارات تحتاج إلى «الجماعية»
اليوم 12:00
نادال يتحدث عن «الجزء الراحل»!
الرياضي
نادال يتحدث عن «الجزء الراحل»!
اليوم 11:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©