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ضاحي خلفان يتسلم رسالة دكتوراه «إدارة المواهب»

ضاحي خلفان
24 سبتمبر 2022 01:57

دبي (الاتحاد)

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تسلم معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رسالة بحث دكتوراه حول «ممارسات إدارة المواهب وكيفية إدارة مشاريعها»، من الرائد الدكتور ابتهال جاسم بالعمى التميمي، من القيادة العامة لشرطة الشارقة.
وأشاد معاليه بالباحثة وموضوع دراستها، وتوجه إليها بالشكر على اختيار الموضوع المتميز، وتهدف رسالة الدكتوراه إلى بناء منظومة لإدارة الموارد البشرية والمواهب بأحدث الأساليب العلمية، ووفق الممارسات العالمية التي تخدم عمليات إدارة الخدمات والموارد البشرية، وتحقق أهداف المؤسسات في كافة المجالات، والتأكيد على أن المورد البشري هو أساس نجاح المؤسسي واستمراريته.

ضاحي خلفان
دبي
الإمارات
إدارة المواهب
شرطة الشارقة
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