إطلاق النسخة الثانية لجائزة حميد بن راشد الدولية للاستدامة

عجمان ( الاتحاد)

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، تفاصيل النسخة الثانية من جائزة حميد بن راشد الدولية للاستدامة، ويبدأ استلام الترشيحات 15 أكتوبر 2022، وينتهي في 15 مايو 2023 في حين يتم الإعلان عن الفائزين في مارس 2024 ضمن فعاليات مؤتمر عجمان الدولي.

وأكد المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بالدائرة، أن الجائزة تهدف إلى تكريم وتشجيع كل ما يدعم مستقبل مستدام، سواء كان أبحاث في مجال الاستدامة، أو شخصيات لها إسهامات في هذا المجال، كما أن الجائزة تُمنح للمؤسسات التي تُرسي وتطبق مبادئ الاستدامة وتصبح مثالاً يُحتذى به لباقي المؤسسات.

وأوضح الحوسني أن جائزة حميد بن راشد الدولية للاستدامة تغطي عدة مجالات وموضوعات في الاستدامة لجذب مجموعة واسعة من الباحثين والمهندسين، وتتوزع إلى ثلاث فئات، الأولى هي جائزة أفضل البحوث الخاصة بالمدن المستدامة، والثانية هي الشخصيات البيئية ذات الأثر في الابتكار وإدخال التكنولوجيا الصديقة للبيئة ودعم مفهوم الاستدامة، والثالثة هي جائزة أفضل مؤسسة أو منشأه حكومية وأفضل مؤسسة أو منشآت خاصة تتبني أفضل الممارسات الخضراء وتساهم في حماية الموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.