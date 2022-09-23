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وزير العدل ونظيره المغربي يبحثان تعزيز التعاون

وزير العدل ونظيره المغربي يبحثان تعزيز التعاون
24 سبتمبر 2022 01:58

أبوظبي (وام)

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التقى معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، في مكتبه بديوان عام الوزارة في أبوظبي، معالي عبد اللطيف وهبي، وزير العدل في المملكة المغربية، والوفد المرافق، وذلك بهدف تعزيز علاقات التعاون والشراكة في المجالات القانونية والقضائية بين البلدين الشقيقين. وأعرب معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي عن سعادته وترحيبه بزيارة معالي وزير العدل المغربي والوفد المرافق له، مؤكداً أهمية العلاقات ‏الراسخة التي تربط ما بين البلدين الشقيقين، وأهمية الاتفاقيات القضائية والقانونية الموقعة بين البلدين، والتي كانت ثمرة لجهود التعاون خلال الأعوام السابقة، حيث ساهمت في مكافحة الجريمة، وتسهيل تبادل المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية والتعاون القانوني والقضائي في المجالات المدنية والتجارية.  واطلع الجانبان، خلال اللقاء، على التجارب المتميزة في كلا البلدين، في مجال المنظومة القضائية، وأكدوا أهمية تبادل الخبرات والمعلومات وسبل تعزيز التعاون المشترك. 
وتسلم معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، خلال اللقاء، الدعوة التي ووجها له نظيره المغربي لحضور الدورة الـ 38 لمجلس وزراء العدل العرب المنتظر انعقادها في 19-20 من أكتوبر 2022. 

وزير العدل
الإمارات
المغرب
عبدالله سلطان
عبدالله النعيمي
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