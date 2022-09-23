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الإمارات

مطر الظاهري يلتقي وزير الدفاع الكوري في سيؤول

الظاهري خلال لقائه وزير الدفاع الكوري (وام)
24 سبتمبر 2022 01:57

سيؤول (وام)

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التقى مطر سالم علي الظاهري، وكيل وزارة الدفاع، خلال زيارته الرسمية لجمهورية كوريا الجنوبية، معالي لي جونغ سوب، وزير الدفاع بجمهورية كوريا الجنوبية. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها والسعي إلى تحقيق المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة في مختلف المجالات، خاصة في المجال العسكري والدفاعي. إلى ذلك، عقدت لجنة التعاون العسكري بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا الجنوبية اجتماعها في العاصمة سيؤول، حيث ترأس الظاهري الجانب الإماراتي، فيما ترأس الجانب الكوري شين بوم تشول نائب وزير الدفاع الوطني بجمهورية كوريا الجنوبية، وذلك بحضور عدد من كبار ضباط وزارة الدفاع من كلا الجانبين. 

الإمارات
وزير الدفاع الكوري
مطر الظاهري
سيؤول
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