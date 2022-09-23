«الأعلى المصري للإعلام» يكرم محمد الحمادي

القاهرة (الاتحاد)

كرم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الكاتب الصحفي محمد الحمادي، رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، في احتفالية على هامش اجتماعات وزراء الإعلام العرب في القاهرة، بحضور وزراء الإعلام العرب والوفود المشاركة في الاجتماعات وكبار الصحفيين والإعلاميين المصريين والعرب.

وقام الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس، خلال الاحتفال، بتسليم جائزة «الرواد» لـ11 من كبار الإعلاميين في الوطن العربي، وهم «محمد الحمادي من الإمارات، محمد العريمي من سلطنة عمان، عبدالله البقالي من المغرب، عيسى الشايجي من البحرين، نبيل عمرو من فلسطين، مؤيد اللامي من العراق، صادق محمد العماري من قطر، خالد بن حمد المالك من السعودية، محمد حسن سليمان الداوديه من الأردن، يوسف مارون القصيفي من لبنان، ومحمد سلماوي من مصر». يأتي هذا التكريم نظراً لإسهاماتهم الإعلامية الجليلة في تشكيل الوعي والمعرفة، ومحاربة الأفكار المتطرفة والهدامة، والدفاع عن قضايا الأمة وقضايا دولهم العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.