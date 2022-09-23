1200 مستخدم لـ «زاكي»

إبراهيم سليم (أبوظبي)

أعلن صندوق الزكاة عن نتائج التجربة الذكية (زاكي) التي أطلقها لمتعامليه في يوليو الماضي بهدف تسهيل الحصول على الخدمات الزكوية عبر قناته الرسمية والموثقة عبر واتساب الأعمال، والتي تتيح التعرف على فريضة الزكاة.

ولفت الدكتور عبدالرحمن سلمان الحمادي مدير إدارة موارد الزكاة والإعلام في صندوق الزكاة إلى سعي الصندوق نحو تسخير الذكاء الاصطناعي في خدمة الفتوى واحتساب الزكاة، ودعا أفراد المجتمع إلى المشاركة مع صندوق الزكاة في نشر المعرفة بهذا الحساب للتعرف على هذا الركن، والذي يتيح المجال أمام المسلم ليعرف ما عليه من التزامات تجاه تلك الفريضة. وقال إن عدد المتعاملين الذين استخدموا المنصة وصل إلى 1200 متعامل منذ إطلاقها.

وأشار الحمادي إلى أن ذلك يأتي في إطار استمرار جهود الصندوق وتعزيز قدراته في الوصول إلى أكبر شريحة من المزكين الحاليين والمستقبليين، حيث إن من يستحقون الزكاة اليوم هم مرشحون لأن يكونوا من المزكين، وهذه الخدمات نواة للتعريف بهذه الفريضة، والحث عليها والذي يأتي ضمن صميم عمل الصندوق. ولفت إلى تنفيذ الصندوق عددا من الابتكارات المعززة لموارد الصندوق، وفي ذات الوقت التيسير على المزكين ومنها تطبيق ZAKAT FUND الذي يمكن المستخدم من الوصول إلى خدمة دفع الزكاة عبر البطاقات الائتمانية أو التحويلات البنكية أو الرسائل النصية القصيرة، بالإضافة إلى التعرف على ما يقارب 20 مصرفاً من مصارف الزكاة.. ويتم ذلك بخمس ثوان، إذ بات بإمكان المزكي من حساب زكاته ودفعها، وكذلك أيضاً تقديم طلبٍ لصرف الزكاة والوصول للعديد من الخدمات المهمة... عبر تطبيق ZAKAT FUND. وأكد حرص الصندوق من خلال قنواته الرقمية على توفير خدماته لمتعامليه سواء المستفتون أو المزكَون أو مستحقو الزكاة بسهولة ويسر، والذي ينطلق من رؤية الصندوق، كصندوق زكاة اتحادي متخصص في خدمة فريضة الزكاة، توعيةً بها، وقبولاً لأموالها والموارد الأخرى واستدامتهما، وصرفها على مصارفها من خلال تقديم خدمات متميزة ومبتكرة وكفؤة لتعزيز السعادة والتلاحم المجتمعي في الدولة.

وأشار إلى التطور المستمر في خدمات الصندوق، بخدمات مبتكرة تتوائم مع مستجدات التكنولوجيا، وقد قدم الصندوق العديد من الابتكارات الزكوية، والخدمات المتميزة التي وفرها لفئات المتعاملين، ومن بينها برنامج الإمارات لاحتساب زكاة التمور، وبرنامج الإمارات العالمي لاحتساب زكاة الشركات – الجيل الرابع، وخدمة دفع وصرف الزكاة عن طريق جهاز الصراف الآلي ATM الجيل الرابع، وغيرها من البرامج الإلكترونية المتخصصة كبرنامج زكاة الأسهم، وبرنامج زكاة الأنعام وغيرها، والتي أصبحت العديد من دول العالم الإسلامي ومسؤولي الصناديق الزكوية يسترشدون بما يقدمه صندوق الزكاة.