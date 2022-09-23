«محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» تقدم محاضرات إلكترونية مجانية

أبوظبي (الاتحاد)

تقدم جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، عبر منصاتها الإلكترونية سلسلة من المحاضرات العلمية المجانية، لخدمة المجتمع ونشر المعارف في مختلف مجالات العلوم الإنسانية، يقدمها السلسلة نخبة من الأساتذة المختصين بأسلوب عصري.

وتتضمن المحاضرات محاور فلسفية وأدبية مهمة، يقدمها الدكتور نزار قبيلات عضو الهيئة التدريسية في جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، حيث يستعرض تاريخ النقد من العصور القديمة وحتى الرؤى الفلسفية الحديثة الخاصة بعلوم النقد.

كما تتضمن المحاضرات حلقات حول الفلسفة الإسلامية وأعلامها يقدمها الدكتور إبراهيم بورشاشن مدير مركز الدراسات الفلسفية بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، عضو الهيئة التدريسية، ويحتوي هذا المحور على معلومات دقيقة ومعمقة يستفيد منها الجمهور والباحثون في فهم سياقات الفلسفة الإسلامية وقضاياها.