مدير الدفاع المدني في رأس الخيمة لــ«الاتحاد»: 144 ألف مستفيد من حملات التوعية العام الماضي

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

كشف العميد محمد عبدالله الزعابي مدير إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة، أن الحملات والمبادرات التي تم إطلاقها خلال العام الماضي 2021، استفاد منها نحو 144446 مستفيداً.

لفت العميد محمد عبدالله الزعابي إلى أن الخطة السنوية للقيادة العامة للدفاع المدني بالتنسيق مع الإدارات الإقليمية والإعلام الأمني، تتضمن إطلاق عدد من الحملات التي تحوي بدورها على مبادرات فرعية، تمثلت في 303 مبادرات، والموجهة إلى مختلف شرائح المجتمع وبعدة لغات ويتم تنفيذها مدار العام. وقال العميد محمد الزعابي لـ«الاتحاد»: إن تلك المبادرات والحملات تعزز من جودة الحياة في مجتمع الإمارات، وتحافظ على الأرواح والممتلكات، فضلاً عن الدور الوقائي المتمثل في تنفيذ عمليات التفتيش والتفتيش المفاجئ في مختلف المنشآت والمباني لضمان السلامة للجميع.

وذكر أنه من أهم الحملات الرئيسة التي تم إطلاقها «داركم أمانة» والتي امتدت خلال 4 أشهر، وتندرج تحتها عدة حملات فرعية ومبادرات تهدف إلى رفع الثقافة الوقائية وكيفية التعامل الأولي مع الحريق، وذلك بتعريف أفراد المجتمع بكافة شرائحه بكيفية اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة من خطر نشوب الحرائق، ومنع حدوثها، والقضاء على المسببات، وبيان الإجراءات الوقائية لتجنب حالات الحرائق، وكيفية التصرف أثناء وقوعها.

وأضاف: تمت التوعية بإجراءات السلامة في المنزل وأهمية كاشف الدخان، وتعريف المجتمع بالقرار الخاص بإلزامية تركيب كاشف الدخان، وأهمية نظام حصنتك للمنازل السكنية، ويتم خلالها بيان أهمية الوقاية من مخاطر الحريق ومسبباته في المنازل والمطابخ والخيم الرمضانية.

وذكر أن هناك مبادرة معنية بفئة كبار المواطنين وذلك بتعريف الأسر والعمالة المساعدة بالإجراءات المتبعة مع هذه الفئة عند وقوع حوداث الحريق لتجنب الإصابات والوفيات، وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات الداعمة منها، وزارة تنمية المجتمع والإسعاف الوطني ووزارة وهيئة الصحة.

وأشار إلى أنه تم إطلاق حملة «وقايتكم غايتنا» تتضمن التعريف بمخاطر التعرض إلى أشعة الشمس، وسلامة المنشآت بتعريف أصحاب المنشآت التجارية والصناعية باشتراطات السلامة والوقاية والتدريب بكيفية استخدام طفايات الحريق ورفع مستوى الوعي لدى العاملين بإجراءات الإخلاء والأخرى المتعلقة أثناء التعامل مع المواد الخطرة. وأضاف الزعابي: هناك كذلك حملة مخاطر المصاعد الكهربائية عند تعطلها وكيفية تجنب الإصابات بالتعاون مع الإسعاف الوطني، مشيراً إلى أن تلك الحملات وجهت لأفراد المجمتع عبر المنشورات الورقية والإلكترونية، ومقاطع التوعية المصورة والزيارات الميدانية.

وأشار الزعابي إلى إطلاق مبادرات مختلفة منها مبادرة «كسوة الشتاء للعمال» المعنية بحمايتهم من موجات البرد والتأكيد على أنهم جزء لا يتجزأ من منظومة العمل، وعنصر أساسي وإيجابي في الإدارة، والتأكيد على أهمية ما تقدمه إدارة الدفاع المدني من خدمات مجتمعية تعزز الحماية المدنية وتحافظ على أمن وسلامة المجتمع. وأكد مواصلة إدارة الدفاع المدني إطلاق وتنظيم الحملات والمبادرات وغيرها من البرامج التي ترفع من مستوى الوعي لدى كافة شرائح المجتمع بأهمية التحقق من اشتراطات الأمن والسلامة في مختلف المواقع، للتقليل والحد من حوادث الحرائق، والحفاظ على الأرواح والممتلكات.