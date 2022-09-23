«صحتكم تهمنا» في شرطة الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

نظمت إدارة شرطة المنطقة الوسطى بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، بالتعاون مع مجموعة من المستشفيات ومراكز الرعاية منها مستشفى «ان ام سي رويال» الشارقة، ومستشفى عجمان التخصصي، وشركة «في بي ام» لرعاية الصحية وغيرها، مبادرة توعوية صحية لموظفيها، تعزيزاً لجودة الحياة الصحية، بهدف توعية المنتسبين حول أهمية اتباع أنماط حياة صحية للحد من مخاطر الأمراض، والتشجيع على التشخيص المبكر، وتبني السلوكيات الصحية الوقائية للسيطرة على الأمراض.

وشارك في الحملة عدد من الأطباء والممرضين، أجروا الفحوصات المختلفة لمنتسبي القيادة، تضمنت فحوصات خاصة بضغط الدم والسكري، إلى جانب تقديم الاستشارات الطبية للمرضى، الذين يعانون من بعض المشاكل الصحية.