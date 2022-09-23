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1078 مخالفة لـ «راقب» منذ بداية العام

أحد شواطئ رأس الخيمة (من المصدر)
24 سبتمبر 2022 01:57

مريم بوخطامين (رأس الخيمة) 

شددت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة على جميع مرتادي المتنزهات والشواطئ والمناطق البرية، بالمحافظة على الغطاء النباتي وعدم إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها، مشيرة إلى أن إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها ودون اتخاذ الاحتياطات اللازمة، يُعد مخالفة لنظام البيئة، وعقوبتها مرصودة ضمن أنظمة المخالفات البيئية التي قد تصل إلى غرامة مالية وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية حول المخالفات البيئية المتعلقة بالطبيعة.
وأكد المهندس خالد فضل العلي مدير عام دائرة الأشغال العامة برأس الخيمة، أهمية تثقيف الجمهور بالحفاظ على الشواطئ البحرية والشوارع والمرافق العامة، وعدم تلويثها بإلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة لها.

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ولفت أن الخدمة سجلت منذ بداية يناير حتى الثامن عشر من الشهر الجاري حوالي 1078 مخالفة إشعال النيران أو الشواء على الأرض مباشرة في الأماكن العامة غير المسموح بها من الدائرة ضمن البند (31) والتي تم ضبطها في الشواطئ والمرافق العامة والشوارع، وغيرها من الأماكن في الإمارة، موضحاً أنه تم توزيع دوريات «راقب» حسب تقسيم جغرافي للإمارة على سبع مناطق، وتشمل مناطق رأس الخيمة كافة، وذلك في إطار الحرص على نشر الوعي لبيئة صحية مستدامة، والحرص على خلق إمارة نظيفة وغير ملوثة جمالياً. 

دائرة الخدمات العامة
الإمارات
رأس الخيمة
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