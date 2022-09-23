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احتفال في «دبي لرعاية النساء والأطفال» باليوم الدولي للغة الإشارة

احتفال في «دبي لرعاية النساء والأطفال» باليوم الدولي للغة الإشارة
24 سبتمبر 2022 01:57

دبي (الاتحاد)

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تحتفي «مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال باليوم الدولي للغات الإشارة» لإذكاء الوعي بأهمية لغة الإشارة في الأعمال الكامل لحقوق الإنسان لفئة الصم، وذلك تضامناً مع أصحاب الهمم الأمر الذي يتسق مع استراتيجية المسؤولية المجتمعية التي تتبناها المؤسسة.
وأكدت شيخة المنصوري مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، أن دولة الإمارات تعتبر إحدى أكثر الدول حرصاً على توفير بيئة مواتية لجميع أصحاب الهمم، وذلك إيماناً منها بأهميتهم ودورهم الحيوي في دفع عجلة التنمية، وتقديراً لجهودهم الملحوظة ومنجزاتهم التي تمكنوا من تحقيقها في مختلف المحافل المحلية والعالمية.

اليوم العالمي للغة الإشارة
دبي
الإمارات
لغة الإشارة
مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال
أصحاب الهمم
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