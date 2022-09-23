كتيب لأصحاب الهمم لترشيد استهلاك الماء والكهرباء

أم القيوين (الاتحاد)

أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، كتيب الترشيد لأصحاب الهمم ضمن فعالية تم تنظيمها في ديوان الوزارة بدبي تزامناً مع اليوم العالمي للغة الإشارة، فضلاً عن عدد من ورش العمل والجلسات الحوارية، التي تأتي في إطار الحملة الوطنية للترشيد التي تستهدف تشجيع أفراد المجتمع، ولا سيما أصحاب الهمم على اتباع نمط حياة مستدام قادر على إحداث تأثير إيجابي على البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، إضافة إلى توعيتهم في مجال ترشيد استهلاك الطاقة والماء ليصبح سلوكاً يومياً.

وقال المهندس يوسف آل علي، الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل، إن كتيب الترشيد خطوة عملية لاستكمال جهود البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه وهي الحملة الوطنية الأكبر من نوعها على مستوى الإمارات، والتي تم الإعلان عنها أغسطس 2021 بهدف زيادة كفاءة أهم ثلاثة قطاعات مُستهلِكة للطاقة (النقل والصناعة والبناء) بنسبة 40%، وخفض استهلاك المياه في قطاعي الزراعة والمباني، ورفع كفاءة استهلاك المياه وزيادة نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة إلى 95%«.

وأضاف أن الوزارة تواصل جهودها وتعاونها مع شركائها في الجهات الحكومية، بشقيها الاتحادية والمحلية، إلى جانب القطاع الخاص، لتعزيز ثقافة ترشيد استهلاك الماء والكهرباء، بهدف حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من الانبعاثات الكربونية، بما يساهم في دعم مستهدفات المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050،.