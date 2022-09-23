شرطة أبوظبي تحتفل باليوم الدولي للغات الإشارة

احتفلت شرطة أبوظبي باليوم الدولي للغات الإشارة والذي يصادف 23 سبتمبر من كل عام وذلك بهدف حماية الهوية اللغوية للأشخاص الصم إلى جانب المستخدمين الآخرين للغات الإشارة وإذكاء الوعي بأهمية لغة الإشارة لفئة الصم باعتبارها وسيلتهم للتفاهم والتواصل وتبادل الخبرات ونقل المعارف فيما بينهم.

وأكد العقيد أحمد جمعة الخييلي مدير إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة أن الإدارة أطلقت أول برنامج للنقاط المرورية لأصحاب الهمم على مستوى الدولة في عام 2022، في مرحلته الأولى مستهدفاً فئة الصم، من خلال الدمج بين الخدمة وجودة الحياة للمتعاملين عن طريق تقديم خدمة مرنة وسهلة لبرامج النقاط المرورية بلغة الإشارة، وتصميم تجارب مجتمعية تعزز من جودة الحياة وتستهدف زيادة ثقة ورضا المجتمع.

ونفذت إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة في العين بقطاع أمن المجتمع مبادرتها بالتعاون مع جمعية الإمارات للصم تحت شعار «نحو بناء مجتمعات شاملة للجميع» بحضور مصبح سعيد النيادي رئيس الجمعية وإدارة مرور العين والشرطة المجتمعية وإدارة المشاريع الهندسية وعدد من الضباط ومنتسبي الشرطة من أصحاب الهمم وأعضاء الجمعية وأعضاء كلنا شرطة من المجتمع المدني، وتضمنت المبادرة التعريف بورش أساسيات بناء المسكن من قبل إدارة المشاريع الهندسية وبرامج النقاط المرورية بلغة والإشارة بالإضافة إلى جولة للتعرف على مهام وأدوار دورية السعادة.

وشاركت مديرية شرطة المناطق الخارجية بقطاع الأمن الجنائي مبادرتها الاحتفالية بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي ومدرسة ابن سينا بمدينة الشهامة وبمشاركة منتسبي الشرطة من أصحاب الهمم.