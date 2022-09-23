«شرطة أبوظبي» تشارك طلبة المدارس احتفالية اليوم الوطني السعودي الـ92

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت «شرطة أبوظبي» طلبة مدارس أبوظبي والعين احتفالية اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الـ92، وهنأت الطلبة السعوديين بهذه المناسبة الغالية، وتضمن الحفل توزيع الهدايا وأوشحة أعلام البلدين الشقيقين والورود على الطلاب، وتكريم الطلبة السعوديين في هذه المناسبة الوطنية الغالية، إلى جانب مشاركة دورية الأطفال والتي توفر بيئة محببة للطفل للتعرف على طبيعة العمل الشرطي، وتعتبر من الوسائل المهمة لتعزيز برامج التوعية الميدانية المرورية.

وشاركت إدارة مرور العين وقسم شؤون الشرطة المجتمعية وأعضاء «كلنا شرطة» بالاحتفالية، وتضمنت تقديم نصائح وإرشادات للطلبة، ومسابقات تثقيفية وجوائز وأهازيج شعبية وفقرات منوعة، تعبر عن عمق العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وتعرف الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية على مبادرة «كلنا شرطة» وأهداف دورية السعادة في نشر الإيجابية، وجرى رفع أعلام البلدين الشقيقين، معبرين عن اعتزازهم بالعلاقات الأخوية التاريخية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الشقيقة، ومثمنين الإنجازات الكبيرة التي حققتها المملكة العربية السعودية في مسيرتها التطويرية والتي عمت بالخير والرفاه على الشعب السعودي.