حمدان بن زايد يستقبل مواطنين ومسؤولي قطاعات حكومية في منطقة الظفرة
حمدان بن زايد يستقبل مواطنين ومسؤولي قطاعات حكومية في منطقة الظفرة
23 سبتمبر 2022 19:34
استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بقصر الظنة، عددا من المواطنين ومسؤولي القطاعات الحكومية في منطقة الظفرة.
وأكد سموه أن متابعة أحوال المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم وتلبية احتياجاتهم تحظى بتوجيهات واهتمام من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مشيدا سموه بجهود التنمية الشاملة والإمكانات التي سخرتها قيادة الدولة الرشيدة لهذا الغرض.
ونوه سموه إلى أهمية العمل المستمر نحو استكمال مسيرة النجاحات المتحققة في كافة المجالات والقطاعات الخدمية وبما يحافظ على استقرار ونماء ورخاء كافة مدن منطقة الظفرة.
واطلع سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، على أهم الخدمات والمشاريع التنموية التي يتم تنفيذها ودعا إلى الإسراع في إنجازها وتطويرها.
ووجه سموه بتذليل كافة الصعوبات التي تواجه إنجاز المشاريع الحكومية والعمل بين كافة الجهات ذات العلاقة بروح الفريق الواحد تحقيقا للخطط الموضوعة.
من جانبهم، ثمن المواطنون ومسؤولو القطاعات الحكومية في منطقة الظفرة اهتمام ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان لكافة سبل الاستقرار ومقومات الحياة الكريمة للمواطنين وحرص سموه على التواصل الدائم معهم.
حضر الاستقبال أحمد مطر الظاهري مدير مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وعيسى حمد بوشهاب مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وناصر محمد المنصوري وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة بالإنابة وعدد من المسؤولين.