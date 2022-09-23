فتح التسجيل في "إمسات" لخريجي السنوات السابقة

دينا جوني (دبي)

فتحت وزارة التربية والتعليم باب التسجيل لخريجي السنوات السابقة في جلسة جديدة من اختبار الامارات القياسي "إمسات" للعام الدراسي 2022-2023، والتي من المقرر عقدها في 11 اكتوبر المقبل، كما فتحت الوزارة باب التسجيل لطلبة الصف الثاني عشر في جلسة ستُعقد في 9 أكتوبر المقبل.

ووفرت الوزارة 31 ألف مقعد في كل يوم من جلسات "إمسات" ضمن فئة "إنجاز" المخصصة لطلبة الصف الثاني عشر في المدارس الحكومية والخاصة، موزعين على 182 مركزاً في مختلف امارات الدولة. وحرصت الوزارة على التحديث التقني وتأهيل البنية التحية وتوفير الأجهزة والدعم الفني في المراكز المعتمدة، وكافة السبل التي تسهّل تأدية الاختبار على الطالب.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد حددت مواعيد جلسات "امسات" للعام الدراسي الجديد 2022-2023، بواقع 16 جلسة تبدأ في 29 أكتوبر المقبل.

ويعدّ الاختبار إلزامياً لست فئات من طلبة الثاني عشر هم الطلبة الاماراتيين والطلبة المقيمين في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبّق منهاج الوزارة، والطلبة الراغبين في إكمال دراستهم في إحدى الجامعات الحكومية أو الخاصة في الدولة، والطلبة الاماراتيين المتقدّمين للابتعاث خارج الدولة، والطلبة الاماراتيين وغير الاماراتيين الدارسين في مراكز التعليم المستمر الحكومية وطلبة المنازل، بالإضافة إلى طلبة الخدمة الوطنية والمتقدّمين إلى الكليات العسكرية.