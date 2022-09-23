تعرف على طقس الإمارات المتوقع غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً شرقاً، وتميل درجات الحرارة للانخفاض، ورطباً ليلاً وصباح الأحد مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية. الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة الغبار نهاراً. وقال المركز، في بيانه اليومي، إن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س. يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط أحياناً. ويحدث المد الأول عند الساعة 13:19 والمد الثاني عند الساعة 00:16 والجزر الأول عند 18:19 والجزرالثاني عند الساعة 06:59. في بحر عمان، يكون الموج خفيفا. يحدث المد الأول عند الساعة 09:05 والمد الثاني عند الساعة 21:00 والجزر الأول عند الساعة 15:15 والثاني عند الساعة 03:17.