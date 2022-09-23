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شاركته ملكية المزرعة فاستولى على الإيراد

مطرقة القاضي
23 سبتمبر 2022 16:29

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)
اشتركت سيدة مع أخرى في ملكية مزرعة بالنصف من عام 2000 وتولى الرجل إدارة المزرعة إلا أنه استولى على إيراداتها ولم تتسلم السيدة من إيراد المزرعة شيئا  أي ما يزيد على 22 عاما. وهو مستغل للمزرعة وينتفع بها بمفرده ويتحصل على كامل إيراداتها سواء الإيراد الشهري المخصص أو الإيرادات المتحصلة من استغلال مساحات المزرعة في زراعة المحاصيل، وقد طالبت المدعية بنصيبها من إيرادات المزرعة التي تسلمها المدعى عليه إلى الآن إلا أن المدعى عليه رفض السداد وما زال يقوم بالاستيلاء على كامل المزرعة.
وطالبت المدعية بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها مبلغا وقدره 6,000,000 درهم نصيبها من إيرادات المزرعة منذ تاريخ تخصيصها وحتى الآن وإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية تعويضا وقدره 5,000,000 درهم عن كافة الأضرار المادية التي لحقت بها وعن الكسب الفائت.
وعقب تداول القضية في الجلسات قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية صافي إيرادات المزرعة حتى شهر مايو من العام الحالي بمبلغ إجمالي قدره 1,125,507.50 درهم (مليون ومائة وخمسة وعشرون ألف وخمسمائة وسبعة دراهم وإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية التعويض الجابر عن كافة الأضرار المادية والأدبية بمبلغ إجمالي قدره (100,000) مائة ألف درهم وإثبات أحقية المدعية لنصف أصول المزرعة (المصروفات الثابتة) موضوع الدعوى والواردة تفصيلا بتقرير الخبير.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المزرعة قد حققت صافي إيرادات حتى تاريخ 31/5/2022 بمبلغ إجمالي قدره 2,431,015 درهم ليكون نصيب المدعية منه مبلغ 1,215,507.50 درهم ولم يقدم المدعى عليه للمحكمة ما يثبت سداده لهذا المبلغ للمدعية وبما يثبت إشغال ذمته به لها ومن ثم تقضي المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغا إجماليا قدره 1,215,507.50 درهم. 

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