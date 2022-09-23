مؤسسة الإمارات توقع مذكرة تفاهم مع أكيورو دبي دعماً للمبادرة الوطنية «نعمة»

في إطار جهودها المبذولة لتحفيز المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المحلي للتعاون في إيجاد حلول فعالة لمشكلة فقد وهدر الغذاء، ودعماً للمبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء «نعمة» وقعت مؤسسة الإمارات مذكرة تفاهم مع «شركة أكيورو» - دبي للقيام بالدراسات اللازمة لقياس التغيرات السلوكية والتي يمكن أن تسهم في تقليل هدر وفقد الطعام. وستدعم شركة اكيورو «نعمة – المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء» من خلال تقديم مجموعة من الاستراتيجيات والمعايير المصممة لتقليل فقدان الطعام وهدره في مطاعم وكافيتريات الشركات المخصصة للموظفين، بما في ذلك اختيار المواقع للمشاريع التجريبية، وتوفير التوعية والتدريب للموظفين، وقياس وتسجيل بيانات نفايات الطعام خلال التجربة. وبموجب المذكرة، فإن التعاون بين الجانبين سيسهم في تنمية موارد مجتمع الإمارات العربية المتحدة من خلال معالجة مشكلة فقد وهدر الغذاء وبناء التزام اجتماعي واسع النطاق ليشمل الدولة ككل عبر تقديم حلول أكثر استدامة للمشكلة، ودعم قيم مجتمع الإمارات النبيلة في الحفاظ على الغذاء باعتباره نعمة يجب الحفاظ عليها وعلى مواردنا الوطنية للأجيال القادمة. وقال أحمد طالب الشامسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات: «من خلال التعاون مع المؤسسات المختلفة محلياً، وإقليمياً، وعالمياً فإننا نسعى إلى الحد من فقد وهدر الغذاء في كافة المراحل ابتداءً من عملية الإنتاج إلى الاستهلاك، أي تقليل نسبة الفقد والهدر من المزرعة إلى الشركة المصنعة ثم الموزع إلى بائع التجزئة أو المطعم أو حتى في المنزل». وأضاف سعادته أن «مذكرة التفاهم مع أكيورو دبي ستحدد بدقة الأسباب المؤدية إلى سلوكيات التبذير في الغذاء وتمكننا من وضع استراتيجية أولية للدفع نحو انتهاج أساليب جديدة واعية لأهمية شراء وتخزين وإعداد واستهلاك الطعام بطريقة مسؤولة من خلال معيار مرجعي محدد. وأوضح سعادته أن»تحديد معيار مرجعي محدد على مستوى الإمارات لفقدان الغذاء وكميات النفايات الغذائية يمثل أسلوباً لتحديد حجم المشكلة وتسهيل اتخاذ قرارات تسهم في حلها بشكل أفضل«. وأضاف:»تهدف مبادرة نعمة إلى نشر العادات الإيجابية والمستدامة التي تساهم في الحفاظ على مواردنا الغذائية الثمينة، بما يتماشى مع استراتيجية الأمن الغذائي الوطني للإمارات العربية المتحدة وبالتالي خفض فقد وهدر الغذاء إلى النصف بحلول العام 2030«. وقال سكوت دوران الرئيس التنفيذي بشركة أكيورو دبي:»يوفر فريقنا من المهنيين معرفة متخصصة وفهماً عميقاً في قطاعات الرعاية الصحية والشركات والتعليم.. لقد بنينا نجاحنا على شغفنا بما نقوم به وسنبقى نقدم الأفضل... هذا الشغف والتركيز هو الذي يميزنا عن مقدمي الخدمات الآخرين في السوق«. وأطلقت مبادرة»نعمة«بالتعاون بين ديوان ولي عهد أبوظبي ووزارة التغير المناخي والبيئة، ومؤسسة الإمارات لتكرس منظومة استراتيجية في تحقيق التزام دولة الإمارات بالحد من فقد وهدر الغذاء بنسبة تصل إلى نحو 50% بحلول العام 2030 استناداً إلى الهدف 12-3 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وتترجم مبادرة»نعمة«رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في مواجهة هدر الطعام، وإقامة نظام استراتيجي على مستوى الدولة حول الاستهلاك المسؤول، والمستدام المتجذر في القيم الوطنية لدولة الإمارات، واستناداً إلى أسس المسؤولية المجتمعية، وإدارة الموارد الوطنية بكفاءة. ومن أبرز الأهداف الاستراتيجية لمبادرة»نعمة«استكشاف الأسباب الجذرية وراء السلوكيات التي تؤدي إلى هدر الطعام ومعالجتها بهدف تغيير السلوكيات على المدى الطويل من أجل استهلاك مسؤول بالتعاون مع جميع الجهات الشريكة في المجتمع. يشار إلى أن مبادرة»نعمة" تقيم أيضاً شراكات واسعة بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص والهيئات الحكومية والمجتمعات المحلية، والفنادق، والمطاعم، وكذلك تجار التجزئة والجامعات والمدارس وغيرهم من الشركاء سعياً لتحقيق اهداف المبادرة وتغير السلوكيات الحالية لتحقيق الاستدامة.