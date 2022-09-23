حديقة الحيوانات بالعين تحتفي باليوم الوطني السعودي

أبوظبي (الاتحاد)

في مشهد احتفالي يعبر عن الفرح الخليجي المشترك، تقدم حديقة الحيوانات بالعين باقة من الفعاليات والأنشطة احتفالاً باليوم السعودي الوطني 92، أبرزها خصم بنسبة 50% على رحلات سفاري العين ودخول مجاني لمدة يومين.

وتستقبل الحديقة الزوار مجاناً ليومي 23 و24 سبتمبر، لينطلقوا بعدها في جولات وتجارب الحديقة المفضلة لديهم من معارض متنوعة وتجارب إطعام وقصص الحيوانات الممتعة وجولات في مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء الصرح المعماري، وجولة مذهلة في سفاري العين، يحظى الزوار فيها بخصم 50% لمشاهدة عجائب الحياة البرية وقصص الحيوانات المهددة بالانقراض.

وأكد غانم مبارك الهاجري مدير عام المؤسسة العامة لحديقة الحيوان والأحياء المائية بالعين على أن احتفال الحديقة باليوم الوطني السعودي يأتي تعبيراً عن العلاقات والروابط الأخوية المتينة التي تربط بين الشعب الإماراتي والسعودي، مضيفاً: إن الفعاليات التي تقدمها الحديقة لزوارها بمثابة هدية للزوار، متمنين لهم قضاء أجمل الأوقات في حديقتنا والاستمتاع بالتجارب والعروض المقدمة، مع دوام الازدهار والرخاء لإخواننا في المملكة العربية السعودية.