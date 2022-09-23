السبت 24 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

حديقة الحيوانات بالعين تحتفي باليوم الوطني السعودي

حديقة الحيوانات بالعين تحتفي باليوم الوطني السعودي
23 سبتمبر 2022 15:11

أبوظبي (الاتحاد)
في مشهد احتفالي يعبر عن الفرح الخليجي المشترك، تقدم حديقة الحيوانات بالعين باقة من الفعاليات والأنشطة احتفالاً باليوم السعودي الوطني 92، أبرزها خصم بنسبة 50% على رحلات سفاري العين ودخول مجاني لمدة يومين.
وتستقبل الحديقة الزوار مجاناً ليومي 23 و24 سبتمبر، لينطلقوا بعدها في جولات وتجارب الحديقة المفضلة لديهم من معارض متنوعة وتجارب إطعام وقصص الحيوانات الممتعة وجولات في مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء الصرح المعماري، وجولة مذهلة في سفاري العين، يحظى الزوار فيها بخصم 50% لمشاهدة عجائب الحياة البرية وقصص الحيوانات المهددة بالانقراض.
وأكد غانم مبارك الهاجري مدير عام المؤسسة العامة لحديقة الحيوان والأحياء المائية بالعين على أن احتفال الحديقة باليوم الوطني السعودي يأتي تعبيراً عن العلاقات والروابط الأخوية المتينة التي تربط بين الشعب الإماراتي والسعودي، مضيفاً: إن الفعاليات التي تقدمها الحديقة لزوارها بمثابة هدية للزوار، متمنين لهم قضاء أجمل الأوقات في حديقتنا والاستمتاع بالتجارب والعروض المقدمة، مع دوام الازدهار والرخاء لإخواننا في المملكة العربية السعودية.

 

أخبار ذات صلة
خادم الحرمين يغرد بمناسبة اليوم الوطني السعودي
محمد بن زايد: التقدم والازدهار للسعودية
العين
السعودية
اليوم الوطني السعودي
آخر الأخبار
زيلينسكي يحضّ العالم على إدانة «الاستفتاءات الزائفة»
عربي ودولي
زيلينسكي يحضّ العالم على إدانة «الاستفتاءات الزائفة»
اليوم 08:27
السمكة هي من نوع قرش "الغولبن"
دنيا
صياد يعثر على كائن بحري غريب
اليوم 09:44
راميرو: كرة الإمارات تحتاج إلى «الجماعية»
الرياضي
راميرو: كرة الإمارات تحتاج إلى «الجماعية»
اليوم 12:00
نادال يتحدث عن «الجزء الراحل»!
الرياضي
نادال يتحدث عن «الجزء الراحل»!
اليوم 11:30
دعوة أممية إلى سد 3 فجوات للقضاء على «كورونا»
عربي ودولي
دعوة أممية إلى سد 3 فجوات للقضاء على «كورونا»
اليوم 11:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©