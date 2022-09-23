السبت 24 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

حاكم عجمان يهنئ خادم الحرمين الشريفين باليوم الوطني الـ 92 للمملكة

حاكم عجمان يهنئ خادم الحرمين الشريفين باليوم الوطني الـ 92 للمملكة
23 سبتمبر 2022 12:59

بعث صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 للمملكة. كما بعث سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية.

أخبار ذات صلة
خادم الحرمين يغرد بمناسبة اليوم الوطني السعودي
محمد بن زايد: التقدم والازدهار للسعودية
المصدر: وام
حاكم عجمان
اليوم الوطني السعودي
السعودية
آخر الأخبار
زيلينسكي يحضّ العالم على إدانة «الاستفتاءات الزائفة»
عربي ودولي
زيلينسكي يحضّ العالم على إدانة «الاستفتاءات الزائفة»
اليوم 08:27
السمكة هي من نوع قرش "الغولبن"
دنيا
صياد يعثر على كائن بحري غريب
اليوم 09:44
راميرو: كرة الإمارات تحتاج إلى «الجماعية»
الرياضي
راميرو: كرة الإمارات تحتاج إلى «الجماعية»
اليوم 12:00
نادال يتحدث عن «الجزء الراحل»!
الرياضي
نادال يتحدث عن «الجزء الراحل»!
اليوم 11:30
دعوة أممية إلى سد 3 فجوات للقضاء على «كورونا»
عربي ودولي
دعوة أممية إلى سد 3 فجوات للقضاء على «كورونا»
اليوم 11:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©