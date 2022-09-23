عبدالله بن زايد يلتقي رئيس صربيا في نيويورك

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي فخامة الكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا الصديقة وبحضور معالي نيكولا سيلاكوفيتش وزير الخارجية الصربي وذلك على هامش أعمال الدورة ال 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ونقل سموه لفخامته خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وتمنياته لجمهورية صربيا النماء والرخاء. من جانبه حمل فخامته سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وتمنياته لدولة الإمارات التقدم والازدهار. وجرى خلال اللقاء بحث آفاق تعزيز التعاون الثنائي الإماراتي الصربي في المجالات كافة في أعقاب توقيع اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين الشهر الجاري، كما بحث الجانبان المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأنها. واستعرض سموه وفخامة الرئيس الصربي عددا من القضايا المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنها التغير المناخي والجهود العالمية المبذولة في مواجهته خاصة مع استضافة دولة الإمارات لأعمال مؤتمر الدول الأطراف COP28 العام المقبل. وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء على عمق علاقات الصداقة بين دولة الإمارات وصربيا والحرص على تعزيز تعاونهما الثنائي في المجالات كافة خاصة مع توقيعهما على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تدعم تطلعات البلدين وشعبيهما لتحقيق النمو المستدام والازدهار الاقتصادي. حضر اللقاء معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة.