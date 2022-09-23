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عبدالله بن زايد يلتقي عدداً من وزراء الخارجية في نيويورك

عبدالله بن زايد
23 سبتمبر 2022 10:14

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في نيويورك عددا من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة كل على حدة. فقد التقى سموه معالي خوسيه مانويل ألباريس وزير خارجية إسبانيا ومعالي كانديا كامارا وزيرة خارجية كوت ديفوار ومعالي انريكي مانالو وزير الشؤون الخارجية في الفلبين ومعالي خوليو سيزار وزير خارجية الباراجواي ومعالي حاجة لحبيب وزيرة خارجية بلجيكا ومعالي دون بارموديواني نائب رئيس الوزراء وزير خارجية تايلاند ومعالي مختار تليوبيردي نائب رئيس الوزراء وزير خارجية كازاخستان ومعالي فوبكه هويكسترا وزير خارجية هولندا ومعالي رانكو كريفوكابيتش وزير خارجية مونتينيغرو ومعالي سراج الدين مهر الدين وزير خارجية طاجيكستان. وتناولت مباحثات سموه مع أصحاب المعالي وزراء الخارجية عددا من القضايا المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنها التغير المناخي وتحديات الأمن الغذائي وسلاسل إمدادات الطاقة بالإضافة إلى جهود صون السلم والأمن الدوليين. كما جرى خلال اللقاءات بحث العلاقات الثنائية والشراكات ومسارات التعاون بين دولة الإمارات وهذه الدول في عدة مجالات ومنها الطاقة المتجددة والاستثمارية والاقتصادية والتعليمية والسياحية والثقافية والتكنولوجيا. كما اطلع الوزراء على جهود دولة الإمارات في ملف التغير المناخي واستعداداتها لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف كوب 28 العام المقبل. حضر اللقاءات .. معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة.

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