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حاكم رأس الخيمة يهنئ خادم الحرمين الشريفين باليوم الوطني الـ 92 للمملكة

حاكم رأس الخيمة
23 سبتمبر 2022 09:02

بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة ، برقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 للمملكة. كما بعث صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، برقية تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. وقال سموه: " خالص التهاني والتبريكات لأخي خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وشعب المملكة العربية السعودية الشقيق بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 92.. احتفالاتنا واحدة، وعلاقاتنا أخوية وتاريخية، ومصرينا مشترك، وأهدافنا متوافقة في صناعة المستقبل المشرق.. أدعو الله تعالى أن يحفظ المملكة العربية السعودية، وأن يديم على شعبها وقيادتها الحكيمة نعمة الرخاء والأمان والازدهار". وبعث سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة ، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 للمملكة.

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المصدر: وام
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