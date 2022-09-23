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الإمارات

رئيس الدولة ونائبه يهنئان خادم الحرمين الشريفين بذكرى اليوم الوطني ال 92 للمملكة

رئيس الدولة ونائبه
23 سبتمبر 2022 08:47

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» برقيتي تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني ال 92 للمملكة. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقيتي تهنئة مماثلتين إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية الشقيقة.

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المصدر: وام
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محمد بن راشد
محمد بن زايد
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