الإمارات.. مواجهة التغيرات المناخية بالعلم

نيويورك (وام)

شارك صندوق الوطن وجامعة خليفة في الجلسة الدولية الافتراضية بالمؤتمر الدولي للعلوم الذي انطلق لمناقشة أهم 5 قضايا تهم البشرية في المرحلة الراهنة، وذلك ضمن أنشطة وفعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ77.

وتناولت الجلسة التي تم تخصيصها لبحث تغير المناخ وآثاره المتوقعة في منطقة الشرق الأوسط، مناقشة سبل الحد من انعكاساته السلبية على المجتمع والاقتصاد، إلى جانب أهم المبادرات الإماراتية التي يجري العمل عليها حالياً للمساعدة على التكيف والتخفيف من آثار التغير المناخي، وخفض تكلفة أزمة المناخ على صحة البشر ورفاههم، مع تمكين التنمية الاقتصادية المستدامة.

ويعتبر المؤتمر الدولي للعلوم، واحداً من أهم الأحداث العلمية الدولية التي تشرف عليه الأمم المتحدة، وتستمر جلساته وأنشطته حتى 30 من سبتمبر الجاري في مدينة نيويورك، وعبر الجلسات الافتراضية، وتتنوع أنشطته بين الجلسات الموضوعية والعلمية، والتي تصل إلى 400 جلسة، إضافة إلى 20 محاضرة رئيسة يلقيها علماء بارزون ومفكرون مبتكرون، وتغطي قضايا التربة، والتنوع البيولوجي، والمعرفة الأصلية، والمواد، والمياه النظيفة، كما يضم المؤتمر 4 جلسات، يشارك بها 100 وزير في مجالات العلوم والصحة والبيئة والمناخ والصناعة والتنظيم، إضافة إلى نحو 100 ألف مشارك من الخبراء والمتخصصين حول العالم، سواء حضورياً أو عبر الإنترنت.

وترأس «جلسة الأمم المتحدة الإنمائية» ياسر القرقاوي، المدير العام لصندوق الوطن، وأدارتها تاتيانا أنتونيل أبيلا مؤسس ومدير مجموعة «جومبوك» الدولية، وتحدث بها كل من الدكتورة ديانا فرانسيس الأستاذ بجامعة خليفة، والتي تناولت موضوع أثر التغيرات المناخية على الإمارات والشرق الأوسط ككل، وطرق الحد منها، والدكتورة نيكولات كالفيت من جامعة خليفة، التي تناولت أهمية الطاقة النظيفة، وطرحت الطاقة الشمسية كبديل مهم.

كما تحدث الدكتور محمد محمود مدير برنامج التكيف مع المناخ بمعهد الشرق الأوسط، ووينستون كوي مدير قسم بهيئة البيئة بأبوظبي.

وقال ياسر القرقاوي، خلال افتتاح الجلسة، إن التحديات البيئية التي تواجه دولة الإمارات والعالم أجمع، والتي تفاقمت بسبب الاحتباس الحراري، وندرة المياه والجفاف، وارتفاع مستوى سطح البحر والجفاف، جعلتنا جميعاً عرضة لتأثيرات تغير المناخ، مؤكداً أن القيادة الرشيدة بدولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً لمواجهة هذه التحديات، حيث أنجزت العديد من المبادرات المبتكرة والخلاقة، للحد من الآثار السلبية للتغير المناخي.

وأضاف القرقاوي إن الإمارات اتخذت من العلم سبيلاً للتعامل مع تغير المناخ، والحد من آثاره على المجتمع والاقتصاد، وشكلت فرقاً علمية وبحثية لتقديم الاقتراحات والمبادرات العلمية مستعينة بخبرات دولية بارزة، وأن صندوق الوطن يسعى، بكل قوة وبتوجيهات مباشرة من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، لدعم الجهود والمبادرات التي يتم إطلاقها في هذا الصدد.

وعن تعامل الإمارات مع التغيرات البيئية والمناخية، أوضح القرقاوي أن الجهود الإماراتية بدأت مبكراً، حيث شهدت مسيرة العمل البيئي طوال أربعة عقود تطورات مهمة على الصعيد المؤسسي.

من جانبهم أشاد الخبراء الدوليون المشاركون بالجلسة بالجهود الكبيرة والمبادرات المبتكرة التي تسعى الإمارات من خلالها للحد من الآثار السلبية للتغير المناخي، والتي تمثل تجربة متميزة يمكن أن تكون مثالاً واضحاً تستفيد منه الدول والحكومات حول العالم.