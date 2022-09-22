جامعة الإمارات تتعاون مع 52 مؤسسة سعودية

العين (الاتحاد)

يعتبر التعاون الدولي من الأولويات الاستراتيجية في جامعة الإمارات العربية المتحدة والذي يهدف إلى مشاركة أفضل الممارسات التعليمية والبحثية بما يدعم الرؤية المستقبلية للجامعة بأن تكون جامعة بحثية. وتتعاون جامعة الإمارات من خلال كلياتها المختلفة والمراكز البحثية بأنشطة تعاونية مع 52 جامعة ومركزاً ومؤسسة حكومية تعليمية أو بحثية في السعودية.

وأكد الدكتور أحمد علي مراد، النائب المشارك للبحث العلمي في الجامعة بأن التعاون والشراكات الدولية أساسية لتعزيز السمعة الدولية للجامعة والذي يسهم في تحقيق قفزات نوعية في تصنيفها الدولي. كما أن التعاون الدولي يؤدي إلى الاستفادة من البنية التحتية المتاحة في تلك المؤسسات بما يعزز المخرجات البحثية. وتعمل جامعة الإمارات على تعزيز تعاونها الأكاديمي والبحثي مع الجامعات والمراكز البحثية في المملكة العربية السعودية. أدى هذا التعاون إلى نشر 628 ورقة بحثية حسب بيانات «سكوبس» وذلك خلال الفترة من 2017-2022 وقد وصل مجموع الاقتباسات لهذه المنشورات البحثية إلى 28903 اقتباسات وهو ما يعادل 46 اقتباساً لكل بحث والذي يؤكد جودة المخرجات البحثية، ما يسهم في تعزيز المكانة العالمية للجامعة.

كما أن هناك توأمة بين جامعة الإمارات وجامعة الملك سعود، حيث نشر الباحثون من الجامعتين 151 ورقة بحثية خلال الفترة من 2017-2022 باقتباسات وصلت إلى 20250 اقتباساً، بينما نشر الباحثون من جامعة الإمارات مع باحثين من جامعة الفيصل ما يقارب من 85 ورقة بحثية خلال تلك الفترة بمجموع اقتباسات وصلت إلى 19114 اقتباساً.

وركّزت مجالات التعاون البحثية مع الجامعات والمؤسسات التعليمية في السعودية على الطب والهندسة والكيمياء وعلوم الكمبيوتر والفيزياء والفلك. ووصلت نسبة المنشورات البحثية حسب بيانات سكوبس ذات الصلة بالطب إلى 24% من مجموع الإصدارات المشتركة في الفترة من 2017-2022، بينما بلغت نسبة الإصدارات البحثية ذات الصلة بالهندسة، الكيمياء، علوم الكمبيوتر، الفيزياء والفلك إلى 19% 11%، 10%، 10%على التوالي.