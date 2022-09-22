«قصصنا» لتعزيز الوعي بقانون المعاشات

أبوظبي (وام)

أطلقت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أمس، مبادرة «قصصنا» بهدف تعزيز مستوى الوعي بقانون المعاشات الاتحادي لدى الفئات المشمولة بأحكامه. وتتمثل آلية المبادرة في طرح مجموعة من القصص عن أهم قضايا وملفات التقاعد بحيث يلحق بها مجموعة من الأسئلة التي يجب على المتسابقين المشمولين بأحكام القانون الإجابة عليها للفوز بقسيمة شرائية قيمتها 2000 درهم، وستطرح المسابقة مرتين شهرياً على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة على حسابها الموحد على إنستجرام وتويتر وفيسبوك. واختارت الهيئة وضع المسابقة في إطار القصة لتقريب القانون وتطبيقاته من واقع حياتنا، دون الاكتفاء بالتركيز على مواد قانونية بحتة قد يصعب فهمها أو التعامل معها.

وتستهدف المبادرة أصحاب العمل والمؤمن عليهم من المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي أو الخاص، والمتقاعدين، والمستحقين، والمواطنين الخليجيين العاملين في الدولة الذين يمكنهم الاستفادة من نظام مد الحماية التأمينية، وإدارات الموارد البشرية في جهات العمل الخاضعة لأحكام القانون، ومن المقبلين على سوق العمل من الخريجين وشباب الجامعات. وستركز المبادرة على التوعية بقانون المعاشات وما يشمله من مزايا ومنافع تأمينية، وأهمية التأمين الاجتماعي ودوره في حماية المؤمن عليه من المخاطر أثناء مدة العمل.