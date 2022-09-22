صقر غباش ورئيس «الشيوخ الكولومبي» يؤكدان عمق العلاقات الثنائية بين البلدين

بوغوتا – كولومبيا (الاتحاد)

بحث معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي روي ليوناردو باريراس رئيس مجلس الشيوخ في كولومبيا خلال زيارته الرسمية حالياً على رأس وفد برلماني من المجلس الوطني الاتحادي إلى جمهورية كولومبيا، سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين الجانبين، من خلال تبادل الزيارات وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وتشكل أولوية لدى البلدين والشعبين الصديقين، لا سيما على صعيد تفعيل ودعم العلاقات الثنائية بين الجانبين.

وتم خلال اللقاء التأكيد على عمق علاقات التعاون البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الشيوخ، وتطور العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كولومبيا بفضل الدعم الذي تحظى به من قيادتي البلدين.

وأكد الجانبان خلال اللقاء - الذي حضره سالم راشد العويس سفير دولة الإمارات لدي كولومبيا أهمية تعزيز وتطوير العلاقات من خلال تبادل الزيارات والتباحث حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك، الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والأمن في المنطقة والعالم وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام حسن الجوار والشرعية الدولية. وتعزيز روابط الصداقة البرلمانية، لتواكب مستوى العلاقات المتميزة التي تربط الدولتين الصديقتين. حضر اللقاء - وفد المجلس الوطني الاتحادي أعضاء مجموعة لجنة الصداقة مع برلمانات دول أميركا اللاتينية، كل من: الدكتور طارق حميد الطاير رئيس المجموعة، وسعيد راشد العابدي نائب رئيس المجموعة، ومريم ماجد بن ثنية عضو المجموعة، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وكل من: الدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس، وعفراء البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.

وأكد معالي صقر غباش على عمق العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية كولومبيا، لافتاً إلى أن هناك رغبة من البلدين على تطوير العلاقات في المجالات كافة وخاصة السياسية والبرلمانية والاقتصادية والثقافية والتعليمية والاستثمارية والقطاعات الحيوية، والانتقال بها إلى آفاق أرحب وأوسع، خاصة في ظل الشراكة الاقتصادية الشاملة التي سيتم التوقيع عليها بين البلدين في غضون أشهر، والتي ستسهم في تعميق العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وبما يخدم الأهداف المشتركة بين البلدين.

وقال معاليه: تأتي زيارة المجلس الوطني الاتحادي إلى جمهورية كولومبيا بهدف تعزيز التعاون البرلماني وتبادل الزيارات والخبرات بما يصب في صالح البلدين والشعبين الصديقين، في ظل ما يشهده العالم من تطورات وتحديات كبيرة، وما يتطلبه ذلك من توحيد للمواقف والتوجهات حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واكد معاليه أن هناك رغبة مشتركة لدى البلدين في إيجاد فرص التبادل التجاري والاستثماري التي من شأنها تعميق الشراكة التجارية المتبادلة، ومن أهم فرص التعاون المشترك بين الدولتين الاستثمار في الطاقة النظيفة، والقطاع الزراعي، والأمن الغذائي.

من جانبه، رحب معالي روي ليوناردو باريراس رئيس مجلس الشيوخ في كولومبيا بمعالي صقر غباش ووفد المجلس الوطني الاتحادي المرافق، معرباً عن شكره وتقديره لوفد المجلس على تلبية دعوته لزيارة كولومبيا،مشيداً بتوقيع مذكرة التفاهم والتعاون بين البرلمانيين وأيضاً إنشاء لجنة الصداقة البرلمانية التي تسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات. وأكد معاليه أهمية العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، وأهمية تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات خاصة البرلمانية نظراً لأهمية الدور الذي تلعبه البرلمانات في تعزيز الحوار الحضاري والتسامح والتعايش السلمي بين الشعوب.