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سعيد بن طحنون يعزي بوفاة سهيل العامري وناصر الكعبي

سعيد بن طنحون خلال تقديم واجب العزاء في ناصر الكعبي (وام)
23 سبتمبر 2022 02:30

العين (وام)

قدم معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان،‎ واجب العزاء في وفاة المغفور له سهيل محمد سهيل بالحطم العامري إلى الدكتور أحمد محمد بالحطم العامري وأنجاله، وذلك خلال زيارته مجلس العزاء في المرخانية بمدينة العين.

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كما قدم معاليه واجب العزاء في وفاة المغفور له ناصر منصور حمد الكعبي إلى أنجاله، وذلك خلال زيارته مجلس العزاء في مجلس الروضة بمدينة العين. ‎وأعرب معاليه عن صادق تعازيه لأسرتي وذوي الفقيدين ومواساته لهم في مصابهم. راجياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأن يسكنهما فسيح جناته، وأن يلهم أهلهما وذويهما جميل الصبر وحسن العزاء.

سعيد بن طحنون
الإمارات
العين
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