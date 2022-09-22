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الإمارات

صقر غباش: لجنة الصداقة تعزز التعاون بين الإمارات وكولومبيا

صقر غباش خلال لقائه جلوريا فلوريس (من المصدر)
23 سبتمبر 2022 02:28

بوغوتا، كولومبيا (الاتحاد)

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بحث معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، مع السيناتور جلوريا فلوريس، رئيسة لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، رئيسة لجنة الصداقة الإماراتية الكولومبية، سبل تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين، خلال زيارته الرسمية حالياً على رأس وفد برلماني من المجلس إلى جمهورية كولومبيا.
حضر اللقاء سالم راشد العويس، سفير دولة الإمارات لدى كولومبيا، كما حضر اللقاء- وفد المجلس الوطني الاتحادي أعضاء مجموعة لجنة الصداقة مع برلمانات دول أميركا اللاتينية
وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون في المجالات السياسية والبرلمانية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياحية والرياضية، من خلال تبادل الزيارات وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وتشكل أولوية لدى البلدين.
وأكد الجانبان أهمية التواصل والتنسيق البرلماني بين الجانبين بما يسهم في إثراء العلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين الصديقين.
وأكد معالي صقر غباش أهمية دور لجنة الصداقة في تعزيز التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلسي النواب والشيوخ في كولومبيا، وعلي صعيد العلاقات الثنائية، وإبراز الدور الأساسي للبرلمانات في تعزيز التعاون، بما يخدم مصالح البلدين.
وقدم معالي صقر غباش دعوه إلى لجنة الصداقة الكولومبية الإماراتية لزيارة دولة الإمارات، والاطلاع على مجالات العمل المشتركة بيم البلدين.
بدورها، رحبت السيناتور جلوريا فلوريس، بمعالي صقر غباش والوفد المرافق، مؤكدة أهمية هذه الزيارة في تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين.

صقر غباش
الإمارات
الإمارات وكولومبيا
كولومبيا
المجلس الوطني الاتحادي
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