مسؤول بوروندي يستقبل وفد «الوطني الاتحادي»

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل ريفيرين نديكوريو، الأمين العام للحزب الحاكم بجمهورية بوروندي، وفد المجلس الوطني الاتحادي المشارك في اللقاء التشاوري التاسع لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي (آسيكا)، والذي يضم عدنان حمد الحمادي وناصر محمد اليماحي عضوي المجلس. وأعرب الأمين العام للحزب الحاكم بجمهورية بوروندي عن تقديره لمشاركة وفد المجلس الوطني الاتحادي في اجتماعات الرابطة، لأهمية دورها وأهدافها في تعزيز التواصل مع الدول الأعضاء، كما أنها تستهدف تعزيز وتقوية العلاقات بين برلمانات الدول الأفريقية والعربية.

وعبر عن سعادته بمستوى العلاقات الإماراتية البوروندية والتي تحظى بدعم قيادتي البلدين والمتمثلة بالزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين.

بدوره، أعرب عدنان حمد الحمادي عن شكره لاستضافة اللقاء التشاوري، ونجاح بوروندي في التنظيم وحسن الضيافة، وأكد على أهمية نتائج وقرارات هذه المشاركة، فضلاً عن تعزيز العلاقات البرلمانية مع البرلمانات الشقيقة والصديقة المشاركة في اللقاء.