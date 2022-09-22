«وزراء الإعلام العرب» يختتم أعمال دورته الـ 52

أحمد شعبان ووام (القاهرة)

اختتم مجلس وزراء الإعلام العرب أمس أعمال دورته الـ «52» التي عقدت بالعاصمة المصرية القاهرة برعاية فخامة عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. ترأس وفد الدولة في الاجتماعات الدكتور راشد خلفان النعيمي، المدير التنفيذي لمكتب تنظيم الإعلام في وزارة الثقافة والشباب. وأقر مجلس وزراء الإعلام العرب التوصيات المرفوعة من اللجنة الدائمة والتي أقرها المكتب التنفيذي للمجلس، ومن أهمها تأكيد مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمة العربية، والهوية العربية للقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين. كما أقر مجلس وزراء الإعلام العرب تمديد العمل بالاستراتيجية الإعلامية العربية لمدة خمس سنوات إضافية مع تحديثها وفقاً للمستجدات. وناقشت الدورة الوزارية جملة من القرارات المهمة التي أعدتها الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب، ومن بين هذه القرارات مواصلة الدعم الإعلامي العربي للقضية الفلسطينية وتفعيل أهداف الاستراتيجية الإعلامية العربية 2022 - 2026 بما في ذلك تعاطي وسائل الإعلام خاصة منها العمومية مع الأزمات والكوارث، ومتابعة خطة التحرك الإعلامي في الخارج ودور الإعلام في التصدي لظاهرة الإرهاب والتطرف، والخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030، وإدراج الإعلام التربوي في المنهاج الدراسي للدول الأعضاء.

واستعرضت الدورة الوزارية أنجع المقاربات التشاركية والمبادرات العملية لتطوير الإعلام العربي في سياق التحولات المتسارعة للمشهد الإعلامي والرقمي، خاصة ما يتعلق باستكمال إرساء استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع كبريات الشركات الإعلامية (جوجل، آبل، فيسبوك، أمازون، ناتفلكس GAFAN، وإنشاء المرصد والمنصة المدمجة، وإعداد موقع اللجنة العربية للإعلام الإلكتروني، فضلاً عن وضع النظام الداخلي «لجائزة التميز الإعلامي».

وأعلن مجلس وزراء الإعلام العرب في بيانه الختامي اختيار مدينة بيروت اللبنانية عاصمة للإعلام العربي 2022 - 2023.

وأكد راشد النعيمي المدير التنفيذي لمكتب تنظيم الإعلام التابع لوزارة الثقافة والشباب أن دولة الإمارات العربية المتحدة تدعم الإعلام العربي، من خلال العديد من المبادرات وتبني جوائز التميز الإعلامي العربي، وكذلك من خلال لجنة الإعلام الإلكتروني في دبي والتي تخدم الإعلام في الوطن العربي والتي صدرت من خلالها توصيات للأمانة العامة لجامعة الدول العربية وآليات عملها.

وأضاف النعيمي خلال تصريحات خاصة لـ «الاتحاد» على هامش الاجتماع الوزاري: أن الإمارات قدمت العديد من المشاريع في مجال الإعلام العربي، وتهدف جميعها لدعم الإعلام العربي والقائمين عليه، مشيراً إلى المكانة المتميزة التي وصلت إليها دولة الإمارات في تطور الإعلام الرقمي.

تكريم إبراهيم العابد بجائزة التميز الإعلامي

قرر مجلس وزراء الإعلام العرب في ختام اجتماعات دورته الـ 52 أمس، برئاسة مصر تكريم اسم فقيد الإعلام العربي المرحوم المستشار إبراهيم العابد مؤسس وكالة أنباء الإمارات، والمدير العام للمجلس الوطني للإعلام، ومنحه جائزة التميز الإعلامي لعام 2021، وذلك لإسهاماته الكبيرة لسنوات طويلة في إثراء وإنجاح أعمال مجلس وزراء الإعلام العرب وإدارته الحكيمة طيلة عمله كرئيس للمكتب التنفيذي، وتسلم الجائزة المستشار جمال ناصر.

كما فازت الإعلامية الإماراتية منى أبو سمرة في فئة أفضل شخصية إعلامية عربية صحفية وإذاعية وتلفزيونية قدمت مبادرات تخدم أهداف التنمية المستدامة.