%19 نسبة ارتفاع التبادل التجاري بين الإمارات وكوريا الجنوبية

سيول (وام)

شارك عبدالله سيف النعيمي، سفير دولة الإمارات لدى كوريا الجنوبية، في منتدى جيجو للسلام الذي ينعقد في كوريا الجنوبية. وتحدث السفير عن العلاقات الاقتصادية بين الإمارات العربية المتحدة وكوريا الجنوبية، مشيراً إلى التطور الكبير والمشهود الذي شهدته في العديد من القطاعات، ولاسيما في مجالات الطاقة، والبنية التحتية، والصحة، والتقنيات والإبداع.

وفي مداخلة أمام منتدى السفير العربي الذي يُنظّم ضمن فعاليات منتدى السلام، أوضح النعيمي أنّ الإمارات هي الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي وقعت مع كوريا الجنوبية اتفاقية شراكة استراتيجية خاصة الأمر الذي أسهم في تعزيز العلاقات، ولاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية، مشيراً إلى أنّ التبادل غير النفطي بينهما بلغ 1.3 مليار دولار أميركي خلال النصف الأول من عام 2022 بارتفاع 19% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق.

ولفت النعيمي إلى أن الاستثمارات الإماراتية في كوريا الجنوبية بلغت منذ عام 2020 نحو 637 مليون دولار، خاصة في قطاعات النفط والغاز، والعقارات، ومعدات السيارات، والتصنيع، والفحم، والترفيه، منوّهاً إلى أن الاستثمارات الكورية المباشرة في الدولة بلغت ملياري دولار في عام 2019، حيث يشارك الجانب الكوري في مشروعات كبرى في الدولة، مثل محطة براكة النووية، فضلاً عن عدد من حقول النفط. وأكد النعيمي أن السياسات والرؤية الاستراتيجية التي سارت عليها الإمارات جعلتها وجهة جاذبة للاستثمارات ومركزاً إقليمياً للأعمال.

وأضاف: أن الإمارات وقعت أكثر من 100 اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، و67 اتفاقية استثمار ثنائية.

وعرض السفير التدابير التي اتخذتها السلطات المعنية في الدولة لجذب المستثمرين بما في ذلك الإعفاءات الضريبية، وإتاحة تملك المشروعات للأجانب، ونظام الإقامة الذهبية.