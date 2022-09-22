الجمعة 23 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

محمد الحمادي: تشغيل ثالث محطات «براكة» إنجاز استراتيجي

محمد الحمادي
23 سبتمبر 2022 02:28

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات والسعودية.. علاقات أخوية رصينة
عبدالله بن زايد يؤكد أهمية تعزيز الشراكات العالمية لمواجهة التحديات

قال محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية: «إن بداية تشغيل المحطة الثالثة ضمن محطات براكة للطاقة النووية السلمية يعتبر إنجازاً استراتيجياً يقربنا أكثر من تحقيق أحد أهم أهداف دولة الإمارات العربية المتحدة، الخاص بالاعتماد الكلي على مصادر الطاقة الصديقة للبيئة، حيث تقوم محطات براكة للطاقة النووية السلمية بدور محوري في ضمان أمن الطاقة واستقرار أسعارها واستدامتها، الأمر الذي يؤكد الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة واستشرافها للمستقبل، ولا سيما مع أزمة الطاقة التي يواجهها العالم».
وأكد الحمادي أن الإنجاز الجديد يسهم في مواصلة منجزات الدولة على مستوى مشاريع البنية التحتية الكبرى، ويعزز من قدرات أبناء الإمارات وكفاءاتهم في أحد أكثر المجالات تقدماً، كما يرسخ الدور الريادي لمحطات براكة في تسريع خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة، باعتبارها ركيزة أساسية لاستراتيجية الدولة الخاصة بالحياد المناخي 2050.
وختم الحمادي بالقول: «محطات براكة هي مجرد البداية، حيث تمثل 20% فقط من أهداف البرنامج النووي السلمي الإماراتي، فالمهمة الأوسع لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية تتركز في استكشاف الاستثمارات الاستراتيجية في الطاقة النووية محلياً ودولياً لدعم أهداف النمو والتنمية في الدولة، بينما تعد محطات براكة منصة لتحفيز الابتكار والبحث والتطوير في مجالات جديدة مثل نماذج المفاعلات المعيارية المصغرة ومفاعلات الجيل التالي، إلى جانب تمهيد الطريق لتطوير مصادر جديدة للطاقة مثل الهيدروجين، الأمر الذي يرسخ المكانة الريادية لدولة الإمارات على الخريطة العالمية».

الإمارات
محمد الحمادي
مؤسسة الإمارات للطاقة النووية
براكة
محطة براكة للطاقة النووية
محطة براكة
محطات براكة
مشروع براكة للطاقة النووية
آخر الأخبار
الملك سلمان.. مسيرة إصلاحية وتنموية
عربي ودولي
الملك سلمان.. مسيرة إصلاحية وتنموية
اليوم 02:33
الإمارات والسعودية.. علاقات أخوية رصينة
الإمارات
الإمارات والسعودية.. علاقات أخوية رصينة
اليوم 02:33
عبدالله بن زايد وجوانا الكساندرا يوقعان على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين الإمارات والسلفادور
عربي ودولي
عبدالله بن زايد يؤكد أهمية تعزيز الشراكات العالمية لمواجهة التحديات
اليوم 02:33
حمدان بن زايد: الإمارات سباقة في تأمين الطاقة واستدامتها
الإمارات
حمدان بن زايد: الإمارات سباقة في تأمين الطاقة واستدامتها
اليوم 02:33
محمد بن سلمان.. قائد يستشرف المستقبل
عربي ودولي
محمد بن سلمان.. قائد يستشرف المستقبل
اليوم 02:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©