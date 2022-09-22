محمد الحمادي: تشغيل ثالث محطات «براكة» إنجاز استراتيجي

أبوظبي (الاتحاد)

قال محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية: «إن بداية تشغيل المحطة الثالثة ضمن محطات براكة للطاقة النووية السلمية يعتبر إنجازاً استراتيجياً يقربنا أكثر من تحقيق أحد أهم أهداف دولة الإمارات العربية المتحدة، الخاص بالاعتماد الكلي على مصادر الطاقة الصديقة للبيئة، حيث تقوم محطات براكة للطاقة النووية السلمية بدور محوري في ضمان أمن الطاقة واستقرار أسعارها واستدامتها، الأمر الذي يؤكد الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة واستشرافها للمستقبل، ولا سيما مع أزمة الطاقة التي يواجهها العالم».

وأكد الحمادي أن الإنجاز الجديد يسهم في مواصلة منجزات الدولة على مستوى مشاريع البنية التحتية الكبرى، ويعزز من قدرات أبناء الإمارات وكفاءاتهم في أحد أكثر المجالات تقدماً، كما يرسخ الدور الريادي لمحطات براكة في تسريع خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة، باعتبارها ركيزة أساسية لاستراتيجية الدولة الخاصة بالحياد المناخي 2050.

وختم الحمادي بالقول: «محطات براكة هي مجرد البداية، حيث تمثل 20% فقط من أهداف البرنامج النووي السلمي الإماراتي، فالمهمة الأوسع لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية تتركز في استكشاف الاستثمارات الاستراتيجية في الطاقة النووية محلياً ودولياً لدعم أهداف النمو والتنمية في الدولة، بينما تعد محطات براكة منصة لتحفيز الابتكار والبحث والتطوير في مجالات جديدة مثل نماذج المفاعلات المعيارية المصغرة ومفاعلات الجيل التالي، إلى جانب تمهيد الطريق لتطوير مصادر جديدة للطاقة مثل الهيدروجين، الأمر الذي يرسخ المكانة الريادية لدولة الإمارات على الخريطة العالمية».