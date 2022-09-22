الجمعة 23 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

عويضة المرر: تشغيل محطة «براكة» الثالثة يعزز مكانة الإمارات عالمياً

عويضة المرر
23 سبتمبر 2022 02:28

أبوظبي (وام)

أكد معالي المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، أن بدء تشغيل المحطة الثالثة من محطات براكة للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، يعد إنجازاً وطنياً يعزز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة في مستقبل الطاقة الصديقة للبيئة عالمياً، ويسهم في تسريع خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة في الدولة. وقال معاليه: «إن دخول المحطة الثالثة في براكة المرحلة التشغيلية يعزز التأثير الإيجابي والفوائد المتنوعة التي سيحققها المشروع، والتي تشمل الجوانب البيئية والاقتصادية، ويتمثل أبرزها في مواجهة ظاهرة التغير المناخي، وتزويد دولة الإمارات بالطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة، إلى جانب دعم نمو سوق العمل والصناعات المحلية، واستقطاب الكفاءات والخبرات الوطنية المميزة، وذلك من خلال توفير فرص عمل مجزية للكفاءات الإماراتية وتعزيز خبراتهم، وتأهيلهم ليصبحوا قادة قطاع الطاقة في المستقبل». وأشاد معاليه بالأهمية الاستراتيجية للمشروع الذي يعد إحدى الركائز الأساسية في مسيرة نمو وأمن واستقرار قطاع الطاقة في الدولة، مضيفاً أنه، مع التشغيل الكامل للوحدة الثالثة، نكون قد قطعنا شوطاً كبيراً نحو ريادتنا العالمية في مجال الطاقة، خاصة الصديقة للبيئة، حيث تلعب الطاقة النووية دوراً مهماً في تحقيق أهداف استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والمبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050.

أخبار ذات صلة
الإمارات والسعودية.. علاقات أخوية رصينة
عبدالله بن زايد يؤكد أهمية تعزيز الشراكات العالمية لمواجهة التحديات
عويضة المرر
أبوظبي
الإمارات
براكة
محطة براكة للطاقة النووية
محطة براكة
محطات براكة
مشروع براكة للطاقة النووية
آخر الأخبار
الملك سلمان.. مسيرة إصلاحية وتنموية
عربي ودولي
الملك سلمان.. مسيرة إصلاحية وتنموية
اليوم 02:33
الإمارات والسعودية.. علاقات أخوية رصينة
الإمارات
الإمارات والسعودية.. علاقات أخوية رصينة
اليوم 02:33
عبدالله بن زايد وجوانا الكساندرا يوقعان على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين الإمارات والسلفادور
عربي ودولي
عبدالله بن زايد يؤكد أهمية تعزيز الشراكات العالمية لمواجهة التحديات
اليوم 02:33
حمدان بن زايد: الإمارات سباقة في تأمين الطاقة واستدامتها
الإمارات
حمدان بن زايد: الإمارات سباقة في تأمين الطاقة واستدامتها
اليوم 02:33
محمد بن سلمان.. قائد يستشرف المستقبل
عربي ودولي
محمد بن سلمان.. قائد يستشرف المستقبل
اليوم 02:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©