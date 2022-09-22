الجمعة 23 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

وكيل دائرة الطاقة: محطات «براكة» تجسد نهج الإمارات لتنويع الطاقة

أحمد محمد الرميثي
23 سبتمبر 2022 02:28

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات والسعودية.. علاقات أخوية رصينة
عبدالله بن زايد يؤكد أهمية تعزيز الشراكات العالمية لمواجهة التحديات

أكد المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تؤكد التزامها وسعيها المستمر نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050 وذلك مع بدء تشغيل المحطة الثالثة من محطات براكة للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، من أجل مستقبل مزدهر ومستدام للأجيال القادمة. 
وقال الرميثي: «تجسد محطات براكة للطاقة النووية السلمية نهج دولة الإمارات ورؤيتها المستقبلية لتنويع مزيج الطاقة، وذلك بما ينسجم مع خطط القيادة الرشيدة لتوفير مصادر آمنة ومستدامة للطاقة الكهربائية بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي على المستوى المحلي، وبما يسهم أيضاً في تعزيز أمن الطاقة المستدامة والصديقة للبيئة على مستوى المنطقة». 
وأضاف الرميثي: «تمتلك دولة الإمارات كوادر بشرية وخبرات مؤهلة قادرة على قيادة مسيرة الطاقة الصديقة للبيئة والمستدامة، وتسهم في تطوير البرنامج النووي السلمي الإماراتي، وتلبية احتياجات الدولة المستقبلية من الطاقة، وذلك من خلال تبني أفضل الممارسات والتكنولوجيا المتطورة في تطوير وتشغيل محطات براكة، مع الالتزام باتباع أعلى معايير السلامة والأمان في هذا المجال».

أحمد الرميثي
أبوظبي
الإمارات
دائرة الطاقة
براكة
محطة براكة للطاقة النووية
محطة براكة
محطات براكة
مشروع براكة للطاقة النووية
آخر الأخبار
الملك سلمان.. مسيرة إصلاحية وتنموية
عربي ودولي
الملك سلمان.. مسيرة إصلاحية وتنموية
اليوم 02:33
الإمارات والسعودية.. علاقات أخوية رصينة
الإمارات
الإمارات والسعودية.. علاقات أخوية رصينة
اليوم 02:33
عبدالله بن زايد وجوانا الكساندرا يوقعان على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين الإمارات والسلفادور
عربي ودولي
عبدالله بن زايد يؤكد أهمية تعزيز الشراكات العالمية لمواجهة التحديات
اليوم 02:33
حمدان بن زايد: الإمارات سباقة في تأمين الطاقة واستدامتها
الإمارات
حمدان بن زايد: الإمارات سباقة في تأمين الطاقة واستدامتها
اليوم 02:33
محمد بن سلمان.. قائد يستشرف المستقبل
عربي ودولي
محمد بن سلمان.. قائد يستشرف المستقبل
اليوم 02:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©