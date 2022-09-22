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الإمارات

«خبز السبيل» تتلقى 10 أجهزة من خلف الحبتور

خلف الحبتور والحضور أمام أحد أجهزة «خبز السبيل» دعما للمبادرة (من المصدر)
23 سبتمبر 2022 02:28

دبي (الاتحاد)

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تلقت مبادرة «خبز السبيل» التي أطلقها مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، التابع لمؤسسة الأوقاف وشؤون القُصَّر بدبي، دعماً من رجل الأعمال الإماراتي خلف بن أحمد الحبتور، لتوفير عدد من الأجهزة الخاصة بالمبادرة.
وتكفل الحبتور بشراء عشرة أجهزة من الآلات الذكية المبرمجة مسبقاً، لتحضير الخبز وتوفيره مجاناً للمحتاجين والعمال وسيتم توزيعها على عدد من المواقع المعتمدة بدبي، بالتعاون مع مراكز التسوق.
وأعرب خلف الحبتور عن سعادته بالمساهمة بعشر ماكينات لصنع الخبز ضمن مبادرة «خبز السبيل»، وقال: إن مثل هذه المبادرات ترسخ المكانة الإنسانية لدولة الإمارات وتسهم في تعاضد جميع فئات المجتمع، وأتوجه بالشكر للقائمين على هذه الفكرة الطيبة وأحث الجميع على المشاركة، مؤكداً استعداده لدعم هذه المبادرة في مختلف الإمارات.
من جانبه، أثنى علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر بدبي على الاستجابة الإنسانية السباقة لرجل الأعمال خلف الحبتور، ورحب بمساهمته في دعم مبادرة «خبز السبيل» الهادفة إلى مساندة العائلات والأسر المتعففة وفئة الأيدي العاملة بتوفير الخبز مجاناً.
وأكد أن العمل الخيري في  الأمارات هو ثقافة متأصلة في نفوس المواطنين، مشيرا إلى أن مبادرة خبز السبيل تشكل انعكاساً لرؤية القيادة الرشيدة في تعزيز ثقافة التكافل الاجتماعي، لافتاً إلى أن المبادرة حظيت باهتمام المجتمع ولاقت ترحيباً وانتشاراً واسعاً وهو ما يدل على عمق قيم التآخي الإنساني في دولة الإمارات.
وثمنت زينب التميمي مدير مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، مبادرة رجل الأعمال خلف الحبتور، وذكرت أن هذه المساهمات المجتمعة تعزز جهود المركز لإطلاق المزيد من الأوقاف المبتكرة التي من شأنها رفع المستوى المعيشي للأفراد والفئات المحتاجة وتسهم في تحقيق التوازن المجتمعي، مشيرة إلى أهمية تعاضد الجميع لإنجاح المبادرة الخيرية. وكان مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، أطلق مبادرة «خبز السبيل» التي توظف التكنولوجيا الذكية في إنتاج الخبز وتوفيره لمن هم بحاجة،  من خلال أجهزة مبتكرة ذكية لتحضير الخبز، ليحصل عليه الفرد مباشرة من الجهاز في خطوات سريعة ويمكن لأي متبرع أن يساهم بتبرعه مباشرة من خلال جهاز إنتاج الخبز في مكان تواجده.

دبي
الإمارات
مبادرة خبز السبيل
مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة
خلف الحبتور
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