مبادرات صحية للمنشآت العاملة في عجمان

عجمان (وام)

نظم مركز عجمان للمسؤولية المجتمعية التابع لغرفة تجارة وصناعة عجمان، بالتعاون مع المستشفى السعودي الألماني عجمان، مبادرة «الفحوصات الطبية المجانية» للكادر الإداري والتدريسي والعاملين في مدرسة منار الإيمان الخيرية الخاصة التابعة لمؤسسة منار الإيمان الخيرية، بهدف الحفاظ على الصحة العامة ودعم أنشطة العملية التعليمية عبر المساهمة في توفير بيئة صحية مستدامة. وتأتي المبادرة ضمن جهود المركز لتنمية العلاقات والتعاون بين منشآت القطاع الصحي وجهات النفع العام العاملة في الإمارة، بحيث شملت المبادرة أكثر من 40 مستفيداً، وتم تقديم مجموعة من الفحوصات الطبية «السكري، الضغط، كتلة الجسم» وتقديم الاستشارة الطبية حول نتائج الفحوصات. وقال ناصر الظفري الرئيس التنفيذي لمركز عجمان للمسؤولية المجتمعية، إن مبادرة الفحوصات الطبية تأتي ضمن جهود المركز لتعزيز ممارسات المسؤولية المجتمعية عبر تنفيذ مجموعة من المبادرات والفعاليات، كما تهدف إلى توفير مناخ صحي يدعم استمرارية الأعمال ويحقق الاستباقية في تحسين مستوى الصحة العامة عبر الاهتمام بصحة الفرد وتنمية رأس المال البشري كونه العنصر الأساسي في تقدم المجتمع.

من جانبه، أكد ناصر الجنيبي المدير التنفيذي لمؤسسة منار الإيمان الخيرية في عجمان، جهود مركز عجمان للمسؤولية المجتمعية في تنفيذ مبادرات وبرامج ساهمت بشكل واضح في تنمية ممارسات المجتمعية في الإمارة وعززت من الربط بين القطاع الخاص وجهات النفع العام، مشيداً بالشراكة الاستراتيجية بين المركز والمؤسسة في تنفيذ مجموعة من المبادرات النوعية التي تخدم أهداف وتطلعات الطرفين. وقال: «المبادرة لها أثر إيجابي على صحة الكادر التدريسي والإداري لمدرسة منار الإيمان الخيرية الخاصة، كما تعزز الوعي بأهمية إجراء الفحوصات الطبية بشكل دوري للحفاظ على نمط حياة صحية».