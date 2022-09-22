3 منصات لعرض الأسلحة النارية والتكتيكية و6 مسارات للرماية في «معرض الصيد والفروسية»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «تسليح» الإماراتية مشاركتها في المعرض الدولي للصيد والفروسية. وكشف سالم المطروشي الرئيس التنفيذي للشركة عن تفاصيل مشاركة (تسليح) في المعرض ضمن ثلاث منصات متميزة، أولها، منصّة «تسليح»: والتي تضمّ شريكها المُصنّع للأسلحة الناريّة، شركة فراتيلي تانفوجليو الإيطاليّة. حيث سَتُعرض أسلحتهم الناريّة اليدويّة الأكثر انتشاراً في المجالات الدفاعيّة والرياضيّة وحتّى العسكريّة. كما ستعرض أسلحة البنادق الأوتوماتيكية الخاصة بشركة تانفوجليو. وقال إن ثاني منصات «تسليح» ستكون منصّة تسليح التكتيكيّة والتي ستضمّ منتجات الشركات المصنّعة لأسلحة الخرز المعروفة بالايرسوفت والبنادق الهوائيّة المختلفة.

وقال إن ساحة الرماية الخاصّة بشركة «تسليح» ستضمّ 6 مسارات للرماية باستخدام أسلحة الإيرسوفت مع الاستفادة من برامج تجربة رماية على الهدف والتي تساعد على تحديد سرعة الرامي ودقّته بشكلٍ مضبوط.