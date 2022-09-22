«الاتحاد للقطارات» توقع مذكرات تفاهم مع شركات عالمية للسكك الحديدية

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت شركة الاتحاد للقطارات، المطوّر والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أربع مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات الرائدة عالمياً في قطاع السكك الحديدية والنقل البري، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات معرض إنو ترانس 2022، المعرض التجاري العالمي الرائد والمتخصص بتقنيات النقل، في العاصمة الألمانية برلين الذي يقام خلال الفترة 20-23 سبتمبر الجاري.

وتشمل مذكرات التفاهم التي جرى توقيعها كلاً من الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية، المملوكة للحكومة الفرنسية (SNCF) إحدى أكبر شركات النقل بالسكك الحديدية في فرنسا، وشركة ألستوم التي تُعتبر من كبرى الشركات العالمية في مجال النقل المستدام وتأسيس البنية التحتية للسكك الحديدية، وشركة بروجرس ريل، إحدى شركات كاتربيلر، وإحدى أكبر موردي منتجات وخدمات السكك الحديدية في العالم، ومجموعة تاليس، الشركة الفرنسية متعددة الجنسيات والمتخصصة بتصميم وتطوير وتصنيع الأنظمة والحلول والمعدات الإلكترونية المبتكرة لقطاعات الطيران والدفاع والنقل والأمن.

تهدف مذكرات التفاهم، التي جرى توقيعها من قِبَل كبار المسؤولين في الاتحاد للقطارات وكلّ من الأطراف الموقعة، إلى دعم جهود التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات وتعزيز نمو قطاع السكك الحديدية في الدولة والمنطقة عموماً، حيث تغطي مجالات عديدة تشمل عمليات تشغيل السكك الحديدية وصيانتها ودعم مرافق الخدمات ومحطات الركاب، وعمليات نقل البضائع، فضلاً عن ضمان التكامل مع أحدث التقنيات وتبادل المعرفة والخبرات وتبني أفضل الممارسات والاستثمار في أنشطة البحث والتطوير بقطاع خدمات السكك الحديدية.

وقال أحمد المساوى، المدير التنفيذي لقطاع الركاب في شركة الاتحاد للقطارات: «إن هذا التعاون الاستراتيجي مع مختلف الشركات الرائدة في القطاع يؤكد الدور المحوري لشركائنا في تقديم الدعم نحو تحقيق مهمتنا المتمثلة في تطوير وتشغيل شبكة السكك الحديدية الوطنية وفق أعلى المعايير، مع توظيف أفضل التقنيات وأكثرها تطوراً لضمان توفير حلول نقل آمنة ومستدامة وموثوقة».

وقال المدير التنفيذي لقطاع الركاب في شركة الاتحاد للقطارات: «من خلال تفعيل التعاون على الصعيد الدولي وعقد الاتفاقيات وتوقيع مذكرات التفاهم لتبادل الخبرات مع الجهات العالمية في مجال النقل بالسكك الحديدية ونقل البضائع، نلتزم بالعمل على تطوير شبكة السكك الحديدية الوطنية بما يلبي متطلبات عملائنا ودعمهم في تحقيق أهداف أعمالهم إلى جانب قيادة سلسلة توريد مستدامة وفعالة من حيث التكلفة، لضمان توفير خدمات نقل تنافسية للعملاء وبأسعار مناسبة وجودة عالية». وشاركت الاتحاد للقطارات في معرض إنو ترانس 2022 كإحدى الجهات العارضة المتخصصة بقطاعي السكك الحديدية والنقل، حيث عرض جناح الشركة الذي امتد على مساحة تجاوزت ألف متر مربع، آخر المستجدات المتعلقة بتطوير شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية. ويعد معرض إنو ترانس، الذي يُقام مرة واحدة كل عامين في برلين، واحداً من أبرز المعارض التجارية العالمية المتخصصة بتقنيات النقل.