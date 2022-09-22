الجمعة 23 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«الاتحاد للقطارات» توقع مذكرات تفاهم مع شركات عالمية للسكك الحديدية

شادي ملك لدى توقيع مذكرة التفاهم مع مسؤول «بروجرس ريل» (من المصدر)
23 سبتمبر 2022 02:28

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات والسعودية.. علاقات أخوية رصينة
عبدالله بن زايد يؤكد أهمية تعزيز الشراكات العالمية لمواجهة التحديات

وقعت شركة الاتحاد للقطارات، المطوّر والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أربع مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات الرائدة عالمياً في قطاع السكك الحديدية والنقل البري، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات معرض إنو ترانس 2022، المعرض التجاري العالمي الرائد والمتخصص بتقنيات النقل، في العاصمة الألمانية برلين الذي يقام خلال الفترة 20-23 سبتمبر الجاري.
وتشمل مذكرات التفاهم التي جرى توقيعها كلاً من الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية، المملوكة للحكومة الفرنسية (SNCF) إحدى أكبر شركات النقل بالسكك الحديدية في فرنسا، وشركة ألستوم التي تُعتبر من كبرى الشركات العالمية في مجال النقل المستدام وتأسيس البنية التحتية للسكك الحديدية، وشركة بروجرس ريل، إحدى شركات كاتربيلر، وإحدى أكبر موردي منتجات وخدمات السكك الحديدية في العالم، ومجموعة تاليس، الشركة الفرنسية متعددة الجنسيات والمتخصصة بتصميم وتطوير وتصنيع الأنظمة والحلول والمعدات الإلكترونية المبتكرة لقطاعات الطيران والدفاع والنقل والأمن.
تهدف مذكرات التفاهم، التي جرى توقيعها من قِبَل كبار المسؤولين في الاتحاد للقطارات وكلّ من الأطراف الموقعة، إلى دعم جهود التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات وتعزيز نمو قطاع السكك الحديدية في الدولة والمنطقة عموماً، حيث تغطي مجالات عديدة تشمل عمليات تشغيل السكك الحديدية وصيانتها ودعم مرافق الخدمات ومحطات الركاب، وعمليات نقل البضائع، فضلاً عن ضمان التكامل مع أحدث التقنيات وتبادل المعرفة والخبرات وتبني أفضل الممارسات والاستثمار في أنشطة البحث والتطوير بقطاع خدمات السكك الحديدية.
وقال أحمد المساوى، المدير التنفيذي لقطاع الركاب في شركة الاتحاد للقطارات: «إن هذا التعاون الاستراتيجي مع مختلف الشركات الرائدة في القطاع يؤكد الدور المحوري لشركائنا في تقديم الدعم نحو تحقيق مهمتنا المتمثلة في تطوير وتشغيل شبكة السكك الحديدية الوطنية وفق أعلى المعايير، مع توظيف أفضل التقنيات وأكثرها تطوراً لضمان توفير حلول نقل آمنة ومستدامة وموثوقة».
وقال المدير التنفيذي لقطاع الركاب في شركة الاتحاد للقطارات: «من خلال تفعيل التعاون على الصعيد الدولي وعقد الاتفاقيات وتوقيع مذكرات التفاهم لتبادل الخبرات مع الجهات العالمية في مجال النقل بالسكك الحديدية ونقل البضائع، نلتزم بالعمل على تطوير شبكة السكك الحديدية الوطنية بما يلبي متطلبات عملائنا ودعمهم في تحقيق أهداف أعمالهم إلى جانب قيادة سلسلة توريد مستدامة وفعالة من حيث التكلفة، لضمان توفير خدمات نقل تنافسية للعملاء وبأسعار مناسبة وجودة عالية». وشاركت الاتحاد للقطارات في معرض إنو ترانس 2022 كإحدى الجهات العارضة المتخصصة بقطاعي السكك الحديدية والنقل، حيث عرض جناح الشركة الذي امتد على مساحة تجاوزت ألف متر مربع، آخر المستجدات المتعلقة بتطوير شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية. ويعد معرض إنو ترانس، الذي يُقام مرة واحدة كل عامين في برلين، واحداً من أبرز المعارض التجارية العالمية المتخصصة بتقنيات النقل.

شركة الاتحاد للقطارات
الإمارات
الاتحاد للقطارات
السكك الحديدية
آخر الأخبار
الملك سلمان.. مسيرة إصلاحية وتنموية
عربي ودولي
الملك سلمان.. مسيرة إصلاحية وتنموية
اليوم 02:33
الإمارات والسعودية.. علاقات أخوية رصينة
الإمارات
الإمارات والسعودية.. علاقات أخوية رصينة
اليوم 02:33
عبدالله بن زايد وجوانا الكساندرا يوقعان على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين الإمارات والسلفادور
عربي ودولي
عبدالله بن زايد يؤكد أهمية تعزيز الشراكات العالمية لمواجهة التحديات
اليوم 02:33
حمدان بن زايد: الإمارات سباقة في تأمين الطاقة واستدامتها
الإمارات
حمدان بن زايد: الإمارات سباقة في تأمين الطاقة واستدامتها
اليوم 02:33
محمد بن سلمان.. قائد يستشرف المستقبل
عربي ودولي
محمد بن سلمان.. قائد يستشرف المستقبل
اليوم 02:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©