بلدية أبوظبي تنظم ملتقى افتراضياً لسكان مدينة محمد بن زايد

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال بلدية مركز مدينة زايد، ملتقى مدينة محمد بن زايد الافتراضي، بهدف بناء وتعزيز جسور التواصل والاتصال مع كافة أفراد المجتمع والتعرف على متطلباتهم على أرض الواقع، ورفع نسبة رضا أفراد المجتمع عن المشاريع والتطورات والخدمات التي تقدمها البلدية لسكان منطقة مدينة محمد بن زايد، من خلال رصد متطلباتهم وتلبية احتياجاتهم ومقترحاتهم، التي تشكل أولوية قصوى بالنسبة للبلدية.

وشهد الملتقى الافتراضي الذي تم من خلال بث مباشر عبر تطبيق «فريجنا» والحساب الرسمي للبلدية على إنستغرام، وحضره ممثلون عن القطاعات في البلدية وشركة أبوظبي للخدمات العامة (مساندة)، عرضاً للمشاريع المنجزة والمشاريع الجاري العمل عليها، والمشاريع المخطط العمل عليها مستقبلاً في منطقة مدينة محمد بن زايد، وكذلك أعمال الصيانة الدورية للمرافق العامة والبنية التحتية في المنطقة.

وقدمت البلدية خلال الملتقى شرحاً حول أهم الخدمات التي تقدمها إلى سكان منطقة مدينة محمد بن زايد، وأتاحت لهم الفرصة لطرح آرائهم ومتطلباتهم وأفكارهم لتطوير المنطقة، والتي تحرص البلدية على توثيقها ودراستها وتطبيقها بهدف تعزيز معايير جودة الحياة وتوفير سبل السعادة والرفاهية لكافة أفراد المجتمع. كما عملت البلدية قبل تنظيم الملتقى على إرسال رسائل نصية قصيرة لسكان منطقة مدينة محمد بن زايد، ونشر العديد من المنشورات عبر الحسابات الرسمية للبلدية على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق فريجنا للإعلان عن الملتقى وموعد تنظيمه، بهدف استقطاب قاطني المنطقة من أفراد المجتمع للمشاركة في الملتقى وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن متطلباتهم وتطلعاتهم لمنطقتهم وما يقدم لهم من خدمات.