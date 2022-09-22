تطوير معايير طرق العين

العين (وام)

طورت بلدية مدينة العين معايير فنية تستند على أفضل الممارسات العالمية لتحقيق أفضل استوائية عند تنفيذ وصيانة شبكة الطرق في المدينة، بهدف توفير طرق أكثر انسيابية وراحة وأمان لمستخدميها بما يعزز كفاءة الأصول والبنى التحتية والمرافق العامة والحفاظ على فعاليتها على المدى البعيد.

وقالت المهندسة شماء الكعبي في إدارة الطرق والبنية التحتية، ساهمت هذه المعايير في خلو الطرق الجديدة في المدينة أو التي يتم صيانتها مؤخراً من التموجات أو عدم الاستوائية في سطح الأسفلت والتي تعتبر أحد أشكال العجز التي تظهر على سطح الرصف المرن لهذه الطرق، والتي تؤثر على راحة وأمان السير للمركبات في شوارع مدينة العين، حيث يحقق الالتزام والتقيد بهذه المعايير المتمثلة في توازن عمليات الرصف الأربعة المطبقة في مشاريع الطرق تفادي ظهور التموج وعدم الاستوائية وصولاً إلى أفضل النتائج من حيث الجودة والراحة والأمان. وأضافت الكعبي دعمت المعايير الفنية التي تم تطويرها توفير معدات بمنظومة تقنية حديثة لتنفيذ هذه الطرقات، إضافة إلى تأهيل وتدريب الكوادر البشرية للمقاولين لضمان تحقيق أفضل النتائج والمخرجات، واستمرارية تحقيق أعلى درجات استوائية وتجانس للطرق، كما ويتم متابعة النتائج وتحليلها واتخاذ الإجراءات التحسينية بما يخدم ويحقق سعادة وتطلعات أفراد المجتمع ومدى رضاهم على شبكة الطرق بمدينة العين التي تعمل وفق منظومة وتقنية حديثة.