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الإمارات

تعاون بين «شؤون المواطنين بعجمان» و«النعيمية للخدمات»

تعاون بين «شؤون المواطنين بعجمان» و«النعيمية للخدمات»
23 سبتمبر 2022 02:28

عجمان (الاتحاد)

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وقّع مكتب شؤون المواطنين مذكرة تعاون مع مراكز النعيمية للخدمات، تقدم بموجبها لحاملي بطاقة «تستاهل» في الإمارة خصماً بنسبة 10% على جميع المعاملات في مراكز النعيمية لتقديم الخدمات ومن ضمنها، مركز تسهيل النعيمية، مركز توجيه النعيمية، مركز الفحص الطبي للإقامة النعيمية، مركز طباعة النعيمية، مركز النعيمية لخدمات العمالة المساعدة.
وقّع المذكرة في مكتب شؤون المواطنين، مريم المعمري المدير التنفيذي لمكتب شؤون المواطنين، وعن طرف مراكز النعيمية حميد عبدالحكيم الرئيس التنفيذي لمراكز النعيمية للخدمات.
وأكدت المعمري أنّ الهدف من توقيع المذكرة هو السعي لخدمة المواطنين في الإمارة للحصول على أفضل الخدمات من خلال توفير عروض وخصومات حصرية لحاملي بطاقة تستاهل.
من جانبه أكد حميد عبدالحكيم على سعيهم لتسهيل تقديم الخدمات لمواطني الإمارة، وبموجب المذكرة سيتم تقديم تخفيضات بنسبة 10% على جميع المعاملات في مراكز النعيمية لتقديم الخدمات.

الإمارات
النعيمية
عجمان
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