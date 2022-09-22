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تطوير مدخل مدينة زايد بمنطقة الظفرة

تطوير مدخل مدينة زايد بمنطقة الظفرة
23 سبتمبر 2022 02:29

إيهاب الرفاعي ( منطقة الظفرة )

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انتهت بلدية منطقة الظفرة من تنفيذ مشروع تجميل وتطوير مدخل مدينة زايد والجسر ويتضمن المشروع استخدام أنواع مختلفة من النباتات البرية المحلية وزراعة عدد كبير من أشجار الغاف وتحسين الجزر الوسطية بمساحة بلغت أكثر من 13 ألف متر مربع.
وشملت النباتات البرية أنواع المرخ والأرطا والثمام والظفرة والغضا، وأنواع من نباتات الزينة، والنباتات المثمرة، وذلك في إطار جهود البلدية في التوسع بزراعة النباتات البرية والمحافظة عليها نظراً لما تتميز به من خصائص حيث تتحمل درجات الحرارة المرتفعة،والجفاف، كما أن احتياجاتها المائية قليلة هذا إلى جانب مقاومتها لغالبية الأمراض والإصابات الحشرية، كما أنها لا تحتاج إلى أسمدة ومخصبات زراعية، إضافة إلى تحملها ملوحة المياه والتربة.  وتسهم النباتات البرية في تقليل تلوث الهواء والتربة بعدم استخدام الأسمدة الكيميائية، كما أنها متأقلمة مع الظروف المحلية القاسية، وبالتالي فهي أكثر مقاومة للعوامل البيئية والإصابات الحشرية والفطرية. وتعزز الاتصال بالطبيعة المحلية بجمال ودفء المكان لتضيف الشعور بالارتياح.
كما أن النباتات البرية توفر بيئة مناسبة لأنواع من الحشرات وغيرها من الكائنات البرية النافعة مثل الفراش والطيور. وتسهم في إحياء الموروث البيئي وتراث الأجداد بالمحافظة على هذه النباتات من الانقراض، بما يحافظ على التوازن البيئي للمنطقة.
ويهدف المشروع إلى تعزيز كفاءة إدارة الأصول والبنى التحتية والمرافق العامة والحفاظ على فعاليتها لتعزيز جاذبية الإمارة ونمط وجودة الحياة، والمحافظة على المظهر الجمالي لمدينة زايد. وحماية البيئة والمحافظة عيلها وتحسين جمال المدن، بالإضافة إلى المساهمة في زيادة الرقعة الخضراء وترشيد استهلاك المياه لاستدامة الموارد الطبيعية، وذلك من خلال استخدام نباتات البيئة المحلية مع التركيز على أشجار الغاف.

مدينة زايد
الإمارات
الظفرة
بلدية الظفرة
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